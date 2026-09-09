Hacienda blinda deuda y prioriza fiscalización empresarial en Paquete Económico 2027

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal pretende una meta recaudatoria de 9.2 billones de pesos a través de mayor control fiscal y combate a las operaciones simuladas, pero también en estímulos fiscales, como la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para las empresas y un esquema ágil para el pago del ISR con tasas reducidas.

“Se propone ampliar los umbrales del Resico para personas morales, además de ofrecer una opción simplificada para el pago del IVA para este sector. Del mismo modo se propone reducir la retención aplicable a los intereses para movilizar recursos hacia la inversión y el desarrollo productivo, estas medidas en su conjunto contribuirán a reducir costos de cumplimiento e incentivar la inversión dando mayor espacio para que las empresas pequeñas crezcan”

Édgar Amador Zamora / secretario de Hacienda

Al entregar el paquete económico del próximo año al Senado de la República, el funcionario reiteró la expectativa de crecimiento entre 1.5 y 2.5 %, basado en la estabilidad laboral y la recuperación del mercado adquisitivo.

“El empleo se mantiene en niveles históricamente bajos de 2.9 % en julio, los salarios reales continúan creciendo y la recuperación sostenida del salario mínimo, el fortalecimiento de los derechos laborales ha mejorado los ingresos de las y los trabajadores”

Édgar Amador Zamora / secretario de Hacienda

Ante la volatilidad internacional, el manejo de la deuda pública se blindará en el mercado interno. La dependencia mantendrá la mayor parte de su financiamiento en moneda nacional.

“En materia de financiamiento se seguirá privilegiando el financiamiento en moneda nacional a tasa fija y de largo plazo, para reducir la exposición a movimientos en las tasas de interés y el tipo de cambio, el 85 % de la deuda estará denominada en moneda nacional y el 80 % de los valores gubernamentales estarán a tasa fija y de largo plazo”

Édgar Amador Zamora / secretario de Hacienda

Al recibir el paquete económico el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el análisis de los documentos se hará bajo la lógica de impulsar.

“Si las medidas propuestas permiten fortalecer las finanzas públicas y al mismo tiempo generar mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de las familias mexicanas”

Miguel Ángel Yunes Márquez / senador de Morena

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