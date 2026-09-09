La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de septiembre de 2026

El titular del SAT, Antonio Martínez, precisa que, para el 2027, fortalecerán la trazabilidad del IEPS, manteniendo un control sobre los combustibles desde su origen hasta la venta. Esto ayudará a combatir el huachicol fiscal, midiendo que sean los mismos litros de compra y venta.

Claudia Sheinbaum explica que ya tienen casos donde las autoridades correspondientes citan a las empresas que no aclaran el destino del combustible conforme al pago del IEPS.

“Hay empresas que, en efecto, venden más de lo que compran (…) Los impuestos que pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual a lo que venden”.