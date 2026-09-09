La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 9 de septiembre
Claudia Sheinbaum precisa que no incrementarán los salarios de los funcionarios federales durante el próximo año. Asevera que no disminuirán el recurso etiquetado para emergencias o el gasto operativo de la Marina o Defensa.
El titular del SAT, Antonio Martínez, precisa que, para el 2027, fortalecerán la trazabilidad del IEPS, manteniendo un control sobre los combustibles desde su origen hasta la venta. Esto ayudará a combatir el huachicol fiscal, midiendo que sean los mismos litros de compra y venta.
Claudia Sheinbaum explica que ya tienen casos donde las autoridades correspondientes citan a las empresas que no aclaran el destino del combustible conforme al pago del IEPS.
“Hay empresas que, en efecto, venden más de lo que compran (…) Los impuestos que pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual a lo que venden”.
De igual forma, la mandataria precisa que no habrá nuevos Programas del Bienestar para el 2027. Todos mantendrán un monto por encima de la inflación.
Gobierno de México endurecerá medidas contra evasión fiscal en 2027
Claudia Sheinbaum subraya que no habrá nuevos impuestos para el 2027 ni “gasolinazos”. “Lo que hay son medidas para evitar (…) evasión fiscal”.
Se contempla etiquetar 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030 como parte del Plan de Inversión de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.
Dichas inversiones se dividirán en:
-Energía (54.15%)
-Trenes (15.63%)
-Carreteras (13.94%)
-Puertos (6.48%)
-Salud (6.23%)
-Agua (2.83%)
Dentro de esto, se destaca una inversión para la explotación y producción en Pemex, así como los proyectos de trenes de pasajeros.
El Gobierno Federal estima una recaudación de 6 mil 995 mil millones de pesos en ingresos tributarios y no tributarios, así como destinar 1.1 billones de pesos a los Programas del Bienestar.
Con el recurso, incrementarán el presupuesto en los siguientes rubros:
-Educación: 10.7%
-Ciencia: 13.09%
-Salud: 11.3%
-Seguridad: 11.5%
-Campo: 20.6%
Además, los Programas del Bienestar estarán por encima de la inflación.
Antonio Martínez explica que las empresas que menos ISR pagan o determinan pérdida fiscal usan facturas presuntamente falsas por hasta el 10% de sus pagos para evadir impuestos.
“Se observa que 129 mil han declarado pérdidas en los últimos 13 ejercicios fiscales, mientras que 54 mil empresas llevan sin pagar cinco años seguidos, publicando pérdidas fiscales”.
Por ello, “el Gobierno de México considera indispensable seguir combatiendo a las factureras y a la evasión que causan perjuicio a la Hacienda Pública y al Pueblo”.
Paquete Presupuestal 2027
El titular del SAT, Antonio Martínez, explica que la Ley de Ingresos 2027 contempla fortalecer el:
-Combate a las factureras y la evasión fiscal.
-Controles específicos contra evasión del pago de ISR.
-Mecanismos de control del IEPS de gasolinas y diésel.
-Continuidad del Programa de Regulación Fiscal.
-Simplificación fiscal para micro y medianas empresas.
En siete años se pasó del 12.7% al 15.4% del PIB en ingresos tributarios, lo que equivale a un aumento de 2.7 billones de pesos.
El Paquete Económico 2027 busca lo siguiente:
-Ingresos presupuestarios: +3.9%
-Gasto neto total: +0.7%
-Ingresos tributarios: +5.9%
-Déficit: -3.9%
-Ingresos no tributarios: +3.7%
-Deuda neta: estable hasta el 2030
El Paquete Económico contempla una política de finanzas sanas “que permitan sostener los avances sociales, mejorar los ingresos de las familias, apoyar a quienes generan empleo y promover la inversión necesaria para el desarrollo”. También contempla:
-Se contempla una meta de crecimiento económico de 1.5% a 2.5%.
-Priorizar programas del Bienestar, inversión pública y pago de deuda.
-Medidas para combatir las factureras y evasión fiscal.
-Austeridad republicana con gasto eficiente.
-Reducción paulatina y responsable del déficit público del 4.1% al 3.9%.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, informa que el pasado 8 de septiembre presentaron el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, así como algunas modificaciones a las leyes.
La presidenta adelanta que propondrán cambios a leyes para facilitar trámites a micro y medianas empresas, así como una Ley de Economía Digital para disminuir la presencia de efectivo e incentivar el pago digital, disminuyendo comisiones de bancos.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 9 de septiembre.
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