Detienen en Chihuahua a “Pepa”, presunto jefe de plaza de La Línea, y a su hijo; era buscado por EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de la Defensa

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Manuel Ojinaga, Chihuahua, a Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado por autoridades como presunto jefe de plaza del grupo delictivo “La Línea”, afín al Nuevo Cártel de Juárez.

La captura se realizó durante una operación de precisión derivada de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de los U.S. Marshals. En el operativo también fue detenido Alejandro “N”, hijo de Epifanio.

De acuerdo con información oficial, “Pepa” es señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con la producción y trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos. Además, contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a ese país por delitos de narcotráfico.

Las autoridades también señalaron que Epifanio “N” tendría vínculos con Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado como jefe regional de “La Línea”.

Mientras que, durante la operación fue asegurado un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

Los dos detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Chihuahua, donde continuarán las investigaciones y las actuaciones ministeriales correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.