Las de hoy | 9 de septiembre de 2026

| 08:08 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 9 de septiembre de 2026

  • El Universal: La conexión entre Adán y Amílcar, el amigo de Andy

Documentos en poder de El Universal revelan que, en 2011 y 2023, Jorge Amílcar Olán acreditó ante la Notaría 27, cuyo titular es Adán Augusto López, las facultades para arrendar dos inmuebles; uno de ellos lo obtuvo mediante una donación. Ambos predios fueron rentados al Poder Judicial, negocio por el que habría obtenido al menos 58 millones de pesos.

  • Reforma: Evalúa SEP a modo

Sin auditoría, maestros aplican pruebas y ellos mismos califican.

  • Milenio Diario: Por el Verde peligra reforma contra la doble nacionalidad

Velasco revela que varios legisladores de su partido tienen ese estatus, lo que complica tener votos suficientes para mayoría calificada; por lo pronto, la iniciativa de Sheinbaum avanza en San Lázaro.

  • La Jornada: Continúa impulso a la política social, dice Sheinbaum

Entrega Hacienda el Paquete Económico.

  • Excélsior: Mano dura a evasión fiscal

Paquete Económico 2027.

  • El Financiero: Prevé SHCP menor déficit y preservar sostenibilidad fiscal

Crecería el PIB de 1.5% a 2.5% el próximo año: Amador.

  • El Economista: Déficit de 3.9% del PIB y apoyos a Pemex por 81 mil 100 mdp en 2027

Los ingresos presupuestarios serían de 9.15 billones de pesos y el gasto sumario, de 10.63 billones de pesos.

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