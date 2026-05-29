A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 29 de mayo de 2026

| 07:00 | Pablo Valdes - Sandra Moreno | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias, hoy:

✔️ México, Estados Unidos y Canadá anuncian medidas sanitarias ante alerta por ébola rumbo al Mundial 2026

✔️ La Casa Blanca llama “aliens” a los migrantes y lanza mapa de detenciones en tiempo real

✔️ Ricardo Monreal frena discusión de reforma electoral por falta de acuerdos

✔️ Senado concede licencia temporal a Enrique Inzunza en medio de la polémica por acusaciones de Estados Unidos

✔️ Gobierno descarta el regreso del GIEI a la investigación del caso Ayotzinapa

✔️ Explota un cohete de Blue Origin durante una prueba en Florida

✔️ Dua Lipa comparte sus lugares favoritos para visitar en la Ciudad de México

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