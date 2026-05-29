Enrique Inzunza vuelve al Senado tras pedir licencia por unas horas
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, retomará sus funciones legislativas luego de haber solicitado una licencia temporal por unas horas en medio de la controversia generada por acusaciones desde Estados Unidos.
La reincorporación fue notificada durante la sesión en el Senado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien informó que el legislador sinaloense volverá oficialmente a sus actividades a partir del 29 de mayo.
Inzunza había solicitado licencia temporal
Horas antes, el propio senador explicó que su decisión de separarse momentáneamente del cargo se tomó tras dialogar con el grupo parlamentario de Morena.
La licencia ocurrió en medio de señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, que lo vinculan presuntamente con actividades relacionadas con el crimen organizado en Sinaloa.
Acusaciones desde Estados Unidos
El nombre de Enrique Inzunza apareció entre las personas mencionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.
En días recientes, el legislador rechazó públicamente cualquier vínculo con grupos criminales.
Durante el periodo en que estuvo vigente la licencia, el senador quedó sin fuero constitucional, lo que permitía la ejecución de cualquier posible orden judicial en su contra.
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