Enrique Inzunza vuelve al Senado tras pedir licencia por unas horas

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Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, retomará sus funciones legislativas luego de haber solicitado una licencia temporal por unas horas en medio de la controversia generada por acusaciones desde Estados Unidos.

La reincorporación fue notificada durante la sesión en el Senado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, quien informó que el legislador sinaloense volverá oficialmente a sus actividades a partir del 29 de mayo.

Y a las 03:41 minutos de este viernes 29 de mayo, @InzunzaCazarez anuncia que regresa a su escaño.



Su licencia duró sólo 10 horas con 38 minutos. pic.twitter.com/zranKdKYqp — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 29, 2026

Inzunza había solicitado licencia temporal

Horas antes, el propio senador explicó que su decisión de separarse momentáneamente del cargo se tomó tras dialogar con el grupo parlamentario de Morena.

La licencia ocurrió en medio de señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, que lo vinculan presuntamente con actividades relacionadas con el crimen organizado en Sinaloa.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Acusaciones desde Estados Unidos

El nombre de Enrique Inzunza apareció entre las personas mencionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dentro de investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.

En días recientes, el legislador rechazó públicamente cualquier vínculo con grupos criminales.

Durante el periodo en que estuvo vigente la licencia, el senador quedó sin fuero constitucional, lo que permitía la ejecución de cualquier posible orden judicial en su contra.

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