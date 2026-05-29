Senado aprueba comisión del INE para detectar candidatos ligados al crimen organizado

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Foto: Shutterstock

La madrugada de este viernes, el Senado de la República aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano del Instituto Nacional Electoral (INE) encargado de revisar si aspirantes a cargos de elección popular representan un riesgo por posibles vínculos con actividades delictivas.

La reforma establece que la comisión recopilará información institucional para emitir alertas a los partidos políticos sobre candidaturas consideradas de riesgo.

Morena defiende que no habrá persecución

La senadora de Morena, Margarita Valdéz Martínez, aseguró que el nuevo órgano no tendrá funciones de persecución ni sustituirá a las autoridades judiciales.

“No se trata de un órgano sancionador, ni de una autoridad inquisitiva, su función no es sustituir al Ministerio Público, ni desplazar a las autoridades jurisdiccionales, ni condicionar el derecho a ser votado”, señaló.

Explicó que la misión de la comisión será generar información sólida para apoyar la toma de decisiones de los partidos políticos.

Oposición advierte riesgo de control político

La reforma contempla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) proporcionen información al INE.

Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que el mecanismo podría utilizarse para presionar o bloquear candidaturas incómodas.

El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, acusó que el Gobierno podría usar instituciones del Estado con fines políticos.

“Van a poder vetar candidaturas incómodas usando información reservada, sin necesidad de presentar pruebas reales ante un juez, esto no es justicia, esto se llama persecución política”, afirmó.

Partidos tendrán la decisión final

La senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, señaló que la reforma permitiría a los partidos deslindarse de futuras responsabilidades en caso de vínculos criminales de sus candidatos o gobernantes.

Aun así, la reforma establece que serán los propios partidos políticos quienes tendrán la decisión final sobre postular o no a una persona señalada en las alertas de riesgo.

La iniciativa fue aprobada en lo general por 85 votos a favor y 40 en contra. Posteriormente, los artículos reservados se avalaron sin modificaciones con 84 votos en pro y 41 en contra.

El decreto fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor. Tras la aprobación, el Senado cerró el periodo extraordinario de sesiones.

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