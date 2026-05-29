Las de hoy | 29 de mayo de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 29 de mayo de 2026

El Universal: Trump lanza campaña que deshumaniza a migrantes sin papeles

La Casa Blanca lanzó el sitio alien.gov, en el que, aprovechando el interés por el tema extraterrestre, equipara a los migrantes indocumentados con “aliens”. El portal afirma que el presidente Donald Trump pondrá fin a la “invasión” y “deportará a todos”. Además, incluye un mapa con migrantes detenidos por estado y promueve denuncias contra sospechosos.

Reforma: Se receta Morena blindaje electoral

Morena impulsa medidas para sancionar la presunta “intervención extranjera” en los procesos electorales.

Milenio: Ven a la CNTE como factor de riesgo para el torneo futbolero

Funcionarios federales de seguridad consideran que los bloqueos y marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación elevaron las alertas sobre movilidad, traslado de turistas y operación de zonas de aficionados durante el torneo de futbol.

La Jornada: “Riesgo real de intervención extranjera en las elecciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe un riesgo real de intervención extranjera en los procesos electorales y subrayó que “en México deciden los mexicanos”.

Excélsior: Inyectarán 21 mil mdp a sector farmacéutico

Empresas privadas invertirán 21 mil millones de pesos en siete proyectos de producción e investigación clínica, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Grupo Vazol destinará 10 mil millones de pesos.

El Financiero: México mantiene potencial para atraer inversiones

Analistas consideran que México conserva atractivo para la inversión ante la expectativa de alcanzar un acuerdo favorable con Estados Unidos en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Economista: Farmacéuticas harán inversiones en México por 21,000 millones

Empresas farmacéuticas ampliarán plantas y desarrollarán medicamentos y vacunas en México como parte de inversiones por 21 mil millones de pesos.

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