La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de mayo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 29 de mayo de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de mayo de 2026
Concluye la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
Las ganadoras de los boletos —Karla Itzel Peña Vilchis, Dayra Yaretzi Díaz García, Brianna Ameli Medina Cortez y Yolett Cervantes Cuaquehua— realizan dominadas con el balón y se presentan en la mañanera.
Reitera la importancia del deporte en México y el que todos los equipos del futbol mexicano tengan canteras para que así cada vez más niños y niñas puedan convertirse, en un futuro, en futbolistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que las ganadoras de los cuatros boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán contactadas por el Gobierno de México para impulsar sus carreras.
En su intervención en la mañanera, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, presenta una nueva versión de la canción “La niña futbolista”, la cual fue originalmente compuesta por el grupo Patita de Perro.
Esta versión es interpretada por la cantante Julieta Venegas, acompañada por jóvenes del Conservatorio de Música.
Proyecta un video en el que participa la cantante de ópera mixe María Reyna, junto con otros artistas pertenecientes a pueblos indígenas.
En su intervención en la mañanera, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resalta que el futbol no conoce fronteras y también pertenece a las mujeres y a las niñas.
Asimismo, anuncia que el próximo 6 de junio se buscará romper el récord de la Ola Mundialista en Paseo de la Reforma, esto como parte de las actividades deportivas rumbo a la Copa Mundial 2026.
Pacheco Marrufo destaca que el Mundial Social 2026 busca promover el deporte entre las y los jóvenes mexicanos en el contexto de la Copa Mundial de 2026, que está próxima a comenzar.
Las ganadoras de los boletos son:
1.- Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años, originaria de la Ciudad de México. Ganó un boleto para el partido Corea del Sur vs República Checa, que se jugará en Guadalajara.
2.- Dayra Yaretzi Díaz García, de 16 años, originaria de Oaxaca. Ganó un boleto para un partido en Monterrey.
3.- Brianna Ameli Medina Cortez, de 18 años, originaria también de la Ciudad de México. Ganó un boleto, otorgado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, que disputarán México vs Sudáfrica.
4.- Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años, originaria de Veracruz. Ganó también un boleto, este otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para el partido inaugural.
En su intervención en la mañanera, Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), explica cómo se llevó a cabo el sorteo para determinar quienes son las representantes de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Precisa que se recibieron más de mil videos, los cuales fueron analizados para determinar quiénes serían las ganadoras de los cuatro boletos para los partidos de la justa mundialista.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Presentación de las ganadoras de los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026
– Sección Suave patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
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