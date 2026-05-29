La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de mayo de 2026

Las ganadoras de los boletos son:

1.- Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años, originaria de la Ciudad de México. Ganó un boleto para el partido Corea del Sur vs República Checa, que se jugará en Guadalajara.

2.- Dayra Yaretzi Díaz García, de 16 años, originaria de Oaxaca. Ganó un boleto para un partido en Monterrey.

3.- Brianna Ameli Medina Cortez, de 18 años, originaria también de la Ciudad de México. Ganó un boleto, otorgado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, que disputarán México vs Sudáfrica.

4.- Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años, originaria de Veracruz. Ganó también un boleto, este otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para el partido inaugural.