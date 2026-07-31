Alianza de Medios MX expresa preocupación por lineamientos de audiencias

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Alianza de Medios MX pide revisar derechos de audiencias FOTO: Cuartoscuro

La Alianza de Medios MX (AMMx) expresó su preocupación por la consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La organización señaló que comparte las alertas planteadas por especialistas sobre el alcance de la propuesta y pidió que el debate sea abierto, transparente y con participación de todas las posturas.

En un posicionamiento difundido este 30 de julio de 2026, la AMMx sostuvo que los derechos de las audiencias tienen el mismo rango e importancia que la libertad de expresión, ambos reconocidos por la Constitución. Por ello, llamó a que la discusión no se limite al envío de opiniones por correo electrónico, sino que incluya un diálogo público que permita construir consensos.

Comunicado de la Alianza de Medios Mx:

Expresa Alianza de Medios Mx preocupación sobre lineamientos en materia de derechos de las audienciashttps://t.co/Bf6HxDi3Nb pic.twitter.com/LnyfISmAyN — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) July 31, 2026

Alianza de Medios MX pide debate público sobre derechos de las audiencias

La organización afirmó que también es necesario incorporar al debate la función de los medios públicos y establecer un esquema que fortalezca la vigilancia y otorgue mayor autonomía a las resoluciones que emita la CRT.

El presidente pro tempore de la AMMx, Carlos Arrendondo Sibaja, señaló que la vigencia de los derechos de las audiencias se ha mantenido estancada en el ámbito jurídico y político desde 2013, debido a la falta de consensos para armonizar ese tema con la libertad de expresión ejercida por los medios de comunicación concesionados.

AMMx cuestiona alcances de los lineamientos de la CRT

La Alianza recordó que la importancia de la consulta pública fue destacada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó los lineamientos, los cuales, explicó, buscan apegarse a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de julio de 2025 que regula las funciones de la CRT.

Sin embargo, la organización aseguró coincidir con las objeciones planteadas por especialistas, quienes consideran que la propuesta excede o contradice el diseño jurídico e institucional de la Comisión en distintos aspectos.

Entre los puntos señalados destacan:

Posibles sanciones a medios concesionados.

Atribuciones que, según la AMMx, no están previstas en la ley.

El carácter procesal de réplicas ciudadanas no atendidas.

La interpretación sobre cómo diferenciar información de opinión.

Alianza de Medios MX respalda inquietudes sobre libertad de expresión

La AMMx también indicó que especialistas han respaldado la creación de Códigos de Ética y de la figura del Defensor de la Audiencia, siempre que su elaboración y funcionamiento sean responsabilidad exclusiva de los propios medios para evitar posibles injerencias indebidas.

Asimismo, señaló que comparte la preocupación expresada por la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual considera que algunos apartados del documento podrían generar discrecionalidad en la aplicación de la norma y afectar la libertad de expresión.

La Alianza de Medios MX informó que agrupa a más de 100 empresas y líderes periodísticos en México, con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, la sostenibilidad de la industria de los medios y el combate a la impunidad en agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

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