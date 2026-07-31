Aspirantes, atentos: UNAM presenta este viernes propuesta de ingreso a licenciatura; síguela a las 10 am por Uno TV

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UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará este viernes 31 de julio, a las 10:00 horas, una propuesta relacionada con el proceso de ingreso a la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La presentación estará a cargo de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura y podrá seguirse a distancia. La transmisión también estará disponible a través de Uno TV

Hasta el momento, la Universidad no ha dado a conocer más detalles sobre el contenido de la propuesta o los posibles cambios que podría incluir para el proceso de ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1.

¿Qué paso con el proceso de inscripción a la UNAM?

La UNAM suspendió de manera provisional todo el proceso de inscripción y la entrega de documentos oficiales para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, luego de detectar irregularidades en el proceso de admisión en línea para el sistema escolarizado.

Se trata de la primera ocasión en que la UNAM aplicó el examen de admisión a licenciatura en modalidad en línea para el sistema escolarizado. Mientras se esclarece la situación, el proceso de ingreso permanecerá en pausa.

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