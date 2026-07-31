Aspirantes, atentos: UNAM presenta este viernes propuesta de ingreso a licenciatura; síguela a las 10 am por Uno TV

| 23:25 | L G Suárez | Uno TV
UNAM
UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará este viernes 31 de julio, a las 10:00 horas, una propuesta relacionada con el proceso de ingreso a la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La presentación estará a cargo de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura y podrá seguirse a distancia. La transmisión también estará disponible a través de Uno TV

Hasta el momento, la Universidad no ha dado a conocer más detalles sobre el contenido de la propuesta o los posibles cambios que podría incluir para el proceso de ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1.

¿Qué paso con el proceso de inscripción a la UNAM?

La UNAM suspendió de manera provisional todo el proceso de inscripción y la entrega de documentos oficiales para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, luego de detectar irregularidades en el proceso de admisión en línea para el sistema escolarizado.

Se trata de la primera ocasión en que la UNAM aplicó el examen de admisión a licenciatura en modalidad en línea para el sistema escolarizado. Mientras se esclarece la situación, el proceso de ingreso permanecerá en pausa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

¿Vas a la playa? Mapa satelital revela dónde hay sargazo en tiempo real; ve playas afectadas

Ciencia y Tecnología

¿Vas a la playa? Mapa satelital revela dónde hay sargazo en tiempo real; ve playas afectadas

¿Qué pasa en la UNAM? Exigen anular el examen en línea por presuntas irregularidades

José Cárdenas

¿Qué pasa en la UNAM? Exigen anular el examen en línea por presuntas irregularidades

UNAM construirá 58 estaciones sísmicas en México, revisa si tu estado está incluido

Ciencia y Tecnología

UNAM construirá 58 estaciones sísmicas en México, revisa si tu estado está incluido

Directores de la UNAM respaldan a rector ante polémica por examen de ingreso

Nacional

Directores de la UNAM respaldan a rector ante polémica por examen de ingreso

Etiquetas: