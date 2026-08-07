A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 7 de agosto de 2026

| 07:07 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, ya está en el Penal del Altiplano

✔️ Estados Unidos niega que exista orden de detención contra Adán Augusto López

✔️ Madre de Dafne encabeza protesta en Monterrey y pide justicia

✔️ Guardia Nacional refuerza seguridad en zonas aguacateras de Michoacán

✔️ Investigan chile jalapeño de Sinaloa por brote de salmonela en EE.UU.

✔️ UEFA mantiene presión contra Infantino y amenaza con boicotear torneos de FIFA

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