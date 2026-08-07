IPN comenzará a pagar prestaciones pendientes a personal jubilado

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El IPN realizó un análisis de su presupuesto. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que comenzará el proceso de pago de las prestaciones pendientes por bajas de personal en la modalidad de jubilación, luego de realizar un análisis sobre la disponibilidad presupuestaria. El Instituto precisó que la atención iniciará con el rezago correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

La medida fue dada a conocer este 6 de agosto de 2026 mediante una tarjeta informativa, como seguimiento al comunicado emitido el pasado 12 de julio sobre la revisión de los expedientes de jubilación.

Pago iniciará con jubilados que tienen rezagos desde 2024

De acuerdo con el IPN, el criterio para comenzar con la dispersión de los recursos será atender primero los casos pendientes del personal jubilado correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

La institución señaló que esta decisión se tomó después de analizar la disponibilidad presupuestaria y reiteró que continuará realizando las acciones institucionales necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de estas prestaciones.

IPN dio seguimiento a la revisión de expedientes

El pasado 12 de julio, el Instituto informó que había iniciado la verificación, validación y, en su caso, actualización de la documentación correspondiente a las solicitudes recibidas con corte al 30 de junio de 2026.

El objetivo de ese proceso fue integrar expedientes debidamente revisados para fortalecer las gestiones institucionales relacionadas con los pagos pendientes.

Asimismo, el IPN indicó que, una vez concluida la validación de los expedientes, continuaría impulsando las gestiones presupuestarias ante las instancias competentes para obtener los recursos necesarios y atender los pagos conforme a la disponibilidad presupuestal.

En su más reciente comunicado, el Instituto reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad politécnica sobre los avances de estas gestiones y de continuar realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento oportuno a las prestaciones derivadas de las jubilaciones.

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