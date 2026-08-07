La CEM agradece la visita del cardenal Pietro Parolin a México

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CEM agradece visita del cardenal Petro Parolin. Foto: CEM

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) agradeció la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Además, aseguró que el encuentro fortaleció la colaboración con las autoridades mexicanas para impulsar acciones en favor de la paz, la esperanza y el bien común.

En un comunicado difundido este jueves, la CEM destacó que la visita permitió dialogar sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el país:

Violencia

Migración

Dignidad humana

Libertad religiosa

Uso ético de la Inteligencia Artificial.

Pietro Parolin fortalece el diálogo entre la Iglesia y México

La visita del cardenal ocurre en la antesala del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Por ello, según lo mencionado, representa una oportunidad para fortalecer y actualizar la relación entre la Iglesia y el Estado, desde el respeto a la autonomía de ambas instituciones y con disposición para colaborar en favor del bien común.

La organización afirmó que el encuentro permitió compartir reflexiones sobre la realidad del país. Asimismo, se reafirmó el compromiso de trabajar de manera conjunta en temas que contribuyan a la construcción de una sociedad más solidaria y pacífica.

La Iglesia reafirma su compromiso con la paz

Por otra parte, la CEM informó que uno de los temas centrales abordados con Pietro Parolin fue la construcción de la paz, especialmente a través de los esfuerzos impulsados por el Diálogo Nacional por la Paz.

Según lo mencionado, el cardenal recordó que la paz comienza con la empatía hacia el sufrimiento de las personas. En ese sentido, llamó a acompañar a las víctimas de la violencia y a las madres buscadoras, compartiendo su dolor y caminando junto a ellas en la búsqueda de verdad, justicia y paz.

Por último, la Conferencia del Episcopado Mexicano reiteró que continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con distintos sectores para contribuir al bienestar de la población y fortalecer la construcción de la paz en el país.

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