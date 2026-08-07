UNAM promete actuar “en consecuencia” si auditorías detectan irregularidades

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La UNAM aseguró que actuará “en consecuencia” si las auditorías ordenadas tras las fallas registradas en el examen de admisión a licenciatura detectan incumplimientos o irregularidades, informó el secretario administrativo de la Universidad, Tomás Humberto Rubio Pérez.

“Por supuesto que sí, en la detección de fallas se encuentra alguna situación no ordenada, pues se tiene que actuar en consecuencia, ya sea en el tema tecnológico, ya sea en algún tema en particular de los procesos que se llevaron a cabo”.

Auditorías revisarán sistema, contrato y posibles fallas

Rubio Pérez explicó que la Universidad puso en marcha tres auditorías para revisar todo el proceso relacionado con el examen en línea.

“Una auditoría tecnológica busca la evaluación de la veracidad de la información. Se verificará el cumplimiento específico de para qué se llevó a cabo esta contratación, pero sobre todo revisará la gestión y los procedimientos”, explicó.

El funcionario añadió que esta revisión permitirá detectar si existieron fallas durante el recorrido del examen y conocer el desempeño de la plataforma utilizada.

Además, la Auditoría Superior de la Federación revisará el procedimiento de contratación y la adjudicación del servicio.

“La auditoría detecta cualquier tipo de falla. Si es la parte tecnológica, asumirá el tema particular del examen y también se detectarán fallas en los procedimientos que pudiera haber tenido la institución”, señaló.

El secretario administrativo afirmó que las auditorías también servirán para deslindar responsabilidades y proponer mejoras para futuros procesos de evaluación.

Contrato con Territorium Life quedó concluido

Durante la entrevista, el funcionario confirmó que la relación con Territorium Life terminó y que la Universidad continuará enfocada en fortalecer sus mecanismos de evaluación.

“Hay que seguir adelante por la Universidad en todos los sentidos. La responsabilidad que tiene la Universidad con la sociedad mexicana es poner el ejemplo de transparencia, claridad y rendición de cuentas”, dijo.

Rubio Pérez recordó que el contrato fue publicado en los portales de transparencia desde su firma y reiteró que el rector instruyó revisar a fondo todo el proceso para identificar posibles áreas de mejora y garantizar que futuras evaluaciones se desarrollen con mayor seguridad y confianza.

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