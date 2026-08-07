Fracking en México tardaría hasta 15 años en reducir dependencia de EE. UU.

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El fracking en México no está prohibido por ley, pero desarrollar esta técnica para aumentar la producción de gas natural y reducir la dependencia de Estados Unidos tomaría entre 10 y 15 años. Además, requieren inversiones, cambios regulatorios y condiciones de seguridad, señalaron especialistas en energía.

Actualmente, México importa gran parte del gas natural que consume desde Estados Unidos, donde la mayor parte de la producción proviene de la fractura hidráulica o fracking. Sin embargo, expertos advierten que replicar ese modelo en territorio nacional enfrenta importantes retos técnicos, económicos y de infraestructura.

Fracking en México enfrenta retos de agua, seguridad e inversión

Gonzalo Monroy, experto en energía, explicó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador existió un veto político al fracking. No obstante, nunca se modificó la legislación para prohibir formalmente esta práctica.

Por su parte, Ramsés Pech, también experto en energía, recordó que México depende del gas estadounidense, el cual en su mayoría es extraído mediante fractura hidráulica.

Los especialistas coincidieron en que uno de los principales obstáculos para desarrollar esta tecnología en México es la disponibilidad de agua. Consideran que un proyecto de gran escala requeriría miles de pozos al año para reducir de forma significativa las importaciones de gas.

Además, señalaron que las posibles zonas de explotación, como las cuencas de Burgos y Sabinas, ubicadas entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, enfrentan problemas de seguridad que también tendrían que resolverse antes de atraer inversiones.

Reducir la dependencia del gas de Estados Unidos no sería inmediato

Los especialistas indicaron que, además de garantizar seguridad, sería necesario establecer un marco legal, económico y contractual que permita desarrollar proyectos de fracking y construir infraestructura para el manejo de agua, petróleo y gas.

También destacaron que, en las condiciones actuales, importar gas natural desde el sur de Texas resulta más barato que producirlo en México. Por ello, un cambio de estrategia requeriría inversiones de largo plazo.

Por último, de acuerdo con Ramsés Pech, si se crean las condiciones necesarias, México podría reducir su dependencia del gas estadounidense en un periodo de entre 10 y 15 años. En cambio, advirtió que no se trata de un proceso inmediato y dependerá del esquema contractual que adopte el país.

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