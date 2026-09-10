Dos pipas de gas vuelcan en CDMX y Querétaro a un año de La Concordia

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Autoridades descartaron fugas en ambos casos. Foto: SGIRP CDMX

A casi un año de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó 32 personas muertas, dos nuevos accidentes con vehículos que transportaban gas LP encendieron las alertas este miércoles en Querétaro y la Ciudad de México.

Aunque en ambos casos las autoridades descartaron fugas y no se reportaron personas lesionadas, los incidentes obligaron a desplegar operativos de emergencia y provocaron afectaciones viales.

Pipa volcó en la Sierra Gorda de Querétaro

El primer accidente ocurrió durante la madrugada sobre la carretera federal 120, a la altura de la comunidad de Matzacintla, en el municipio de Landa de Matamoros.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el operador circulaba con dirección a Jalpan de Serra cuando presuntamente perdió el control en una curva y la unidad terminó sobre la vialidad.

Cierran temporalmente la carretera federal 120 en matzacintla



Autoridades de Landa de Matamoros informaron el cierre temporal de la Carretera Federal 120, a la altura de la comunidad de Matzacintla, luego de que una pipa que transportaba Gas L.P. perdiera pic.twitter.com/WpPWKQd52i — Marco Chavez (@chavez34610) September 9, 2026

Elementos de Protección Civil estatal y municipal acudieron al sitio para evaluar riesgos y confirmar que el tanque no presentaba fugas.

Como medida preventiva, el tramo correspondiente al kilómetro 196 fue cerrado en ambos sentidos mientras se realizaban maniobras para trasvasar el combustible y retirar la unidad.

Otro accidente en la México-Cuernavaca

Horas más tarde, una segunda pipa que también transportaba gas LP volcó sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 32.

El percance provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos mientras cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, atendió la volcadura de una pipa de gas en la Carretera Federal México-Cuernavaca, @TlalpanAl. Se tuvo afectación en un vehículo. No hubo lesionados.



Equipos de emergencias descartaron fuga en el contenedor. Con… pic.twitter.com/W1j8AmJzUZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2026

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, junto con bomberos de la alcaldía Tlalpan, inspeccionó el contenedor y descartó cualquier fuga de combustible.

Para reincorporar la unidad a sus ejes se requirió el apoyo de dos grúas concesionadas por Capufe.

Conductores resultaron ilesos

Las autoridades locales correspondientes informaron que los ocupantes de ambas unidades no sufrieron lesiones.

Únicamente recibieron atención médica por crisis nerviosa derivada de los accidentes.

Tanto en Querétaro como en la Ciudad de México ya se recaban declaraciones de los conductores para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El antecedente de La Concordia

Los dos accidentes ocurrieron a un día de que se cumpla un año de la tragedia registrada el 10 de septiembre de 2025 en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Aquel siniestro involucró una pipa de gas y provocó una explosión que dejó decenas de víctimas mortales, convirtiéndose en uno de los accidentes viales más graves relacionados con el transporte de combustible en la capital del país.

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