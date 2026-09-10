Vinculan a proceso a acusados de asesinar a músico de Camilo Séptimo y su familia

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Vinculan a proceso a multihomicida de Atizapán y su cómplice. Foto: Uno TV

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Diego “N” y Gerardo “N” por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes, luego de una audiencia que se prolongó durante ocho horas.

Durante la diligencia, la juzgadora analizó 70 datos de prueba presentados por la Fiscalía del Estado de México y determinó que eran idóneos, necesarios y pertinentes. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, los elementos apuntan a la probable participación de ambos imputados en los delitos señalados.

Niño de 6 años habría presenciado los crímenes

El agente del Ministerio Público señaló durante la audiencia que un niño de 6 años, único sobreviviente de la masacre, fue testigo presencial de los hechos. Según lo referido, el menor contó a su abuela que había visto a Diego “N” cometer los crímenes.

La defensa jurídica de la familia de las víctimas también solicitó ampliar las investigaciones para determinar si existe responsabilidad de una tercera persona.

Luis Rodríguez Aguilar, asesor legal de la familia, pidió a la jueza apoyo de autoridades federales para analizar e intervenir las líneas telefónicas de los imputados, además de revisar sus estados de cuenta y servicios de mensajería.

Piden investigar posible participación de una tercera persona

El objetivo, explicó el asesor legal, es establecer si Paola “N”, esposa de Diego “N”, tuvo alguna posible participación en los delitos y, de encontrarse elementos, solicitar a la Fiscalía mexiquense que ejerza las acciones penales correspondientes.

“Vamos a hacer una investigación bastante exhaustiva, vamos a tratar de agotar todas las líneas de investigación”, señaló Rodríguez Aguilar, quien añadió que buscarán revisar comunicaciones, cuentas bancarias y mensajería para verificar la eventual responsabilidad de una tercera persona.

Investigación complementaria concluirá en enero de 2027

La jueza fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 9 de enero de 2027.

Mientras continúa el proceso, Diego “N” y Gerardo “N” permanecerán en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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