FBI ofrece hasta 2 mdd por la contadora que opera para el CJNG

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FBI ofrece hasta 2 mdd por Griselda Pinzón. Foto: FBI/Cuartoscuro

El FBI ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permita localizar y detener a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, a quien autoridades estadounidenses señalan como presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de autoridades de Estados Unidos, Arredondo Pinzón tendría operaciones en Puerto Vallarta, Jalisco.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón, an alleged high-ranking financial operator for a major transnational cartel and designated foreign terrorist organization based in Mexico, is #wanted for allegedly directing an international complex fraud scheme targeting American timeshare… pic.twitter.com/QH1RMd7KcN — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) September 9, 2026

¿De qué acusan a Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Según la información difundida por el FBI, Griselda Margarita Arredondo Pinzón es señalada como una presunta alta ejecutiva financiera de un importante cártel transnacional y de una organización terrorista extranjera designada, con sede en México.

Las autoridades estadounidenses también la acusan presuntamente de dirigir un esquema internacional de fraude dirigido a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos en México.

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Por información que conduzca a su arresto y/o condena, el FBI ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares. De acuerdo con los señalamientos, forma parte de una investigación de autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.

Griselda Arredondo es media hermana de Julio César Montero Pinzón, el “Tarjetas”

Griselda Margarita Arredondo Pinzón también aparece relacionada familiarmente con Julio César Montero Pinzón, alias el “Tarjetas”, quien igualmente es buscado por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por Estados Unidos, ambos son medios hermanos y aparecen dentro de las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales con operaciones en México.

Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

En el caso de Julio César Montero Pinzón, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizarlo y llevarlo ante la justicia.

La diferencia entre ambas recompensas es de 8 millones de dólares, ya que por información relacionada con Arredondo Pinzón se ofrecen hasta 2 millones, mientras que por el “Tarjetas” la cantidad asciende a 10 millones. Ambos medios hermanos aparecen en el listado objetivos del Programa de Recompensas de los Estados Unidos.

Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

EE. UU. tiene en su registro a los medios hermanos y su zona operativa

La información sobre Arredondo Pinzón forma parte de los materiales de búsqueda difundidos por autoridades de Estados Unidos, en los que se incluyen datos de personas consideradas de interés para investigaciones relacionadas con organizaciones criminales y delitos financieros. La investigación por parte del Gobierno estadounidense cuenta con un registro desde 2024, en donde detalla al operación de los medios hermanos en Puerto Vallarta.

Foto: Departamento del Tesoro.

Además de los datos de identificación, las autoridades han difundido información sobre presuntas funciones dentro de las estructuras criminales y las zonas donde operarían.

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