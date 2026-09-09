Deuda de 21 billones y riesgo de perder grado de inversión: las preocupaciones de la oposición sobre el Paquete Económico 2027

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Paquete económico. Foto: Cuartoscuro

Una deuda pública que podría alcanzar los 21 billones de pesos y el riesgo de que México pierda el grado de inversión son algunas de las principales preocupaciones expresadas por la oposición en el Senado tras la presentación del Paquete Económico 2027 por parte del Gobierno federal.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, cuestionó además el déficit previsto y las previsiones económicas incluidas en el paquete, al advertir sobre un posible escenario de estancamiento para la economía mexicana.

PRI, PAN y MC cuestionan deuda y gasto público

Añorve Baños afirmó que, de los 10 billones de pesos que planea gastar el Gobierno federal, habría un déficit de 1.3 billones de pesos. Es decir, según explicó, se gastaría más de lo que se recaudaría.

“Lo que presentaron como paquete económico es el mundo feliz de lo que estoy escuchando por parte de la mañanera y los voceros de Morena. La deuda va a llegar a 21 billones de pesos… De los 10 billones que está planeando el Gobierno federal, van a tener un déficit de 1.3 billones de pesos. O sea, van a gastar más de lo que van a recaudar”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

El senador priista también señaló que el crecimiento económico sería prácticamente nulo, por lo que cuestionó las expectativas planteadas en el paquete para el próximo año.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió sobre el crecimiento de la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB).

Anaya señaló que, de acuerdo con las cifras que mencionó, la deuda podría superar el 55% del PIB. Además, advirtió que, si México llegara a un nivel de 60%, el país podría enfrentar el riesgo de perder el grado de inversión otorgado por las agencias calificadoras.

“El problema es que cuando lleguemos al 60%, México se vuelve candidato para que las calificadoras nos quiten el grado de inversión. Si México pierde el grado de inversión, por ley, por norma, se tendrían que ir del país muchísimas de las inversiones extranjeras, lo cual podría derivar en problema de tipo de cambio, de inflación, de aumento generalizado en los precios, crisis económica”. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó la política financiera de la actual administración.

Colosio sostuvo que no existe un control del gasto suficientemente responsable para justificar el incremento de la deuda y criticó lo que consideró un nivel de gasto excesivo.

“La política financiera no solamente es paupérrima, no hay un control de gasto genuinamente responsable que pueda sostener el nivel de despilfarros, caprichos muchos de ellos, que se están cometiendo en este gobierno”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano

Las críticas del PRI, PAN y MC se suman al debate que iniciará en el Congreso sobre el Paquete Económico 2027, sus proyecciones de ingresos, gasto público y endeudamiento.

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