Comando Norte de EE.UU. destaca captura de “Pepa” y su hijo en Chihuahua; es la primera de alto perfil contra La Línea

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Foto: Secretaría de la Defensa

El Comando Norte de Estados Unidos destacó la captura de Epifanio “N”, alias “Pepa”, y de su hijo Alejandro “N” en Manuel Ojinaga, Chihuahua, al considerar que representa un golpe significativo contra las redes criminales transnacionales y la primera captura de alto perfil de un líder clave de “La Línea” desde su designación como Organización Terrorista Extranjera.

A través de un mensaje publicado en X, el comando estadounidense reconoció la participación de las fuerzas federales mexicanas y señaló que el operativo contó con apoyo de inteligencia proporcionado mediante la Joint Interagency Task Force – Counter Cartel (Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta contra los Cárteles), junto con la Homeland Security Task Force (Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional) y los U.S. Marshals (Alguaciles de Estados Unidos).

In a significant blow to transnational criminal networks, Mexican security forces have captured Epifanio “N” (alias “Pepa”) and his son Alejandro “N” in Ojinaga, Chihuahua.



This is the first high-profile takedown of a key "La Línea" leader since its Foreign Terrorist… https://t.co/1zSKXCCF0Y — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 9, 2026

Comando Norte felicita a fuerzas mexicanas

El Comando destacó la ejecución táctica en tierra realizada por sus “socios federales mexicanos” y mencionó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El mensaje fue acompañado por una felicitación a las autoridades mexicanas por el resultado del operativo.

La reacción del Comando Norte ocurrió después de que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieran en Manuel Ojinaga a Epifanio “N” y a su hijo.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad de México?

El Gabinete de Seguridad mexicano informó que la operación fue resultado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar.

De acuerdo con la información oficial, “Pepa” es señalado como presunto jefe de plaza de “La Línea”, grupo afín al Nuevo Cártel de Juárez.

También se indicó que era señalado por actividades relacionadas con la producción y trasiego de drogas, así como por tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos.

Derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx1, personal del Ejército y de la @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizó un operativo en el municipio de Manuel Ojinaga,… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

Epifanio “N” contaba además con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Durante el operativo fueron asegurados un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

Los dos detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la FGR, con sede en el municipio de Chihuahua, donde continuarían las investigaciones y actuaciones ministeriales correspondientes.

Comando Norte resalta captura de alto perfil de La Línea

Para el Comando Norte de Estados Unidos, uno de los elementos centrales del operativo es que se trata de la primera captura de alto perfil de un líder clave de “La Línea” desde su designación como Organización Terrorista Extranjera.

El comando está unificado al Departamento de Defensa estadounidense y fue creado el 1 de octubre de 2002. Su sede se encuentra en Colorado Springs, Colorado.

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