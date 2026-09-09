Solo 1 de cada 200 estudiantes mexicanos llegó a los niveles más altos de PISA; IMCO alerta por impacto en formación, empleo e inversión

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Alumnos de prepa. Foto: Cuartoscuro

Los resultados de PISA 2025 revelan que México enfrenta un fuerte rezago en matemáticas, lectura y ciencias: 70% de los estudiantes evaluados no alcanzó el nivel básico de desempeño en matemáticas y solo 0.5%, equivalente a 1 de cada 200, llegó a los niveles más altos en al menos una de las cuatro áreas evaluadas.

Para Sebastián Corona, especialista e investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el dato anticipa un problema que puede impactar tanto la formación profesional como la capacidad del país para atraer inversión.

La evaluación PISA 2025 analizó el desempeño de estudiantes de 15 años en ciencias, lectura, matemáticas y resolución de problemas computacionales. En esta edición, México obtuvo 414 puntos en ciencias, 408 en lectura, 388 en matemáticas y 453 en resolución de problemas computacionales.

Frente a PISA 2022, México mejoró cuatro puntos en ciencias, pero cayó siete puntos tanto en lectura como en matemáticas.

En entrevista con UnoTV, Corona considera que el resultado no puede leerse como una recuperación educativa. Aunque Ciencias tuvo una mejoría respecto de 2022, recordó que México ya había tenido mejores resultados anteriormente y consideró negativo el retroceso en matemáticas y comprensión lectora.

El dato que más preocupa: solo 1 de cada 200 llega a los niveles más altos

Entre todos los resultados de PISA, Corona pone especial atención en la proporción de estudiantes mexicanos que alcanza los niveles 5 y 6, los más altos de la escala.

De acuerdo con el especialista, solo 0.5% de los estudiantes mexicanos, es decir, 1 de cada 200, alcanzó esos niveles en al menos una de las cuatro áreas evaluadas. Corona relaciona este grupo con los jóvenes que podrían desarrollar perfiles de alto nivel intelectual y acceder a empleos mejor remunerados en el futuro.

El problema, advierte, no se limita a una calificación escolar. Los estudiantes evaluados están próximos a elegir una carrera y, desde su perspectiva, un desempeño tan bajo en matemáticas puede dificultar que opten por áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Como país nos va a pasar factura”, plantea Corona, al señalar que México podría enfrentar un círculo en el que la falta de talento dificulte atraer inversión y, a su vez, limite el crecimiento económico.

7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico en matemáticas

El otro dato que el especialista considera especialmente preocupante es el rezago en matemáticas.

70% de los jóvenes mexicanos evaluados no alcanzó el nivel 2 de desempeño, considerado el umbral básico. Corona explica que esto significa que pueden resolver una operación cuando se les indica directamente qué hacer, pero tienen dificultades para ir más allá y plantear o interpretar el problema.

La situación también es complicada en lectura. Corona señala que aproximadamente la mitad de los estudiantes quedó por debajo del nivel 2, lo que implica dificultades para pasar de la comprensión literal hacia elementos como metáforas o subtextos. En ciencias, alrededor de la mitad se mantiene en la comprensión de fenómenos básicos.

El propio informe de la OCDE utiliza el nivel 2 como referencia de competencia básica y advierte que los estudiantes por debajo de ese umbral carecen de conocimientos fundamentales para desenvolverse en educación, empleo y la vida cotidiana.

¿Qué está pasando con la Nueva Escuela Mexicana?

El especialista del IMCO considera que todavía no es posible atribuir todos los resultados de PISA 2025 a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), pero sí cuestiona algunos de sus elementos.

El especialista señala que, aunque la NEM nació formalmente en 2019, comenzó a implementarse en 2022 y, por ello, considera que no todos los estudiantes evaluados estuvieron formados bajo ese esquema durante toda su trayectoria escolar.

Su principal crítica está relacionada con las matemáticas. Corona sostiene que el plan de estudios 2022 integró esta materia dentro del campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico, lo que, desde su perspectiva, redujo el tiempo estructurado destinado específicamente al desarrollo de habilidades matemáticas.

Para el investigador, las matemáticas necesitan horas definidas y continuidad para que esas capacidades puedan desarrollarse. Por ello, considera que los resultados de futuras evaluaciones permitirán observar con mayor claridad los efectos de este modelo.

Educación básica: el problema también está en quién llega a la escuela

Otro de los ángulos que Corona considera centrales es la cobertura educativa.

El especialista señala que México enfrenta una disminución en la cobertura de educación básica, particularmente en primaria y preescolar, y advierte que cada vez hay más niños fuera de la escuela en términos porcentuales. Lo atribuye, en parte, a una menor prioridad presupuestaria para programas de educación básica comunitaria y para acercar escuelas a las comunidades más alejadas.

La propia OCDE advierte que los resultados de PISA deben interpretarse considerando tanto el acceso a la educación como la calidad de la enseñanza recibida. La expansión de la cobertura puede incorporar a estudiantes que antes no estaban incluidos en la población evaluada y afectar la lectura de los cambios en los resultados.

Para Corona, sin embargo, este argumento no basta para explicar el desempeño mexicano, porque considera que actualmente el país está enfrentando precisamente una reducción de la cobertura en algunas zonas, particularmente rurales.

Padres, infraestructura y estabilidad: los otros problemas que ve el IMCO

Corona también llama la atención sobre la participación de las familias. Según los datos de PISA que cita, 63% de los estudiantes mexicanos reportó en 2025 que sus padres los acompañaban en actividades relacionadas con la escuela, frente a 71% en 2022. Para el especialista, esta disminución representa una pérdida de seguimiento cotidiano.

La OCDE, por su parte, documentó una disminución general en el apoyo familiar reportado por los estudiantes entre 2022 y 2025, aunque las cifras varían entre países y tipos de interacción.

Pero Corona insiste en otro punto: la estabilidad del plan educativo.

Su argumento es que cambiar constantemente los planes de estudio impide que los docentes tengan tiempo suficiente para perfeccionar sus métodos de enseñanza. A esto suma el tamaño de los grupos, especialmente en comunidades donde un profesor puede enfrentarse a 40 o 50 alumnos, lo que dificulta dar seguimiento individual.

También señala problemas de infraestructura. De acuerdo con su lectura de los datos de PISA, uno de cada cinco planteles tenía problemas relacionados con la electricidad durante el ciclo escolar anterior. Para el especialista, resulta difícil pedir mejores resultados académicos cuando existen escuelas que ni siquiera cuentan con las condiciones básicas para estudiar.

¿La inteligencia artificial tiene la culpa del bajo desempeño?

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue el papel de la tecnología y la inteligencia artificial.

Corona cuestiona que el uso de estas herramientas pueda explicar por sí solo los resultados de México. Señala que 47% de los estudiantes mexicanos evaluados utilizó inteligencia artificial al menos una vez por semana, pero recuerda que, al mismo tiempo, una de cada cinco escuelas enfrentaría problemas de electricidad.

Por ello, considera poco probable que la tecnología sea la explicación general del retroceso educativo.

El informe de PISA señala que la relación entre inteligencia artificial y desempeño depende de la forma en que se utiliza. A nivel internacional, los estudiantes que no utilizan chatbots para actividades escolares tienden a obtener mejores resultados, aunque el uso moderado de IA para aprender presenta un comportamiento distinto al uso intensivo.

Las tres propuestas de Sebastián Corona para recuperar terreno

Para el especialista del IMCO, México necesita tomar tres decisiones principales si quiere mejorar sus resultados educativos durante la próxima década.

1. Regresar a materias especializadas.

Corona propone recuperar un esquema en el que cada área tenga objetivos claros y horas específicas a lo largo del país. Considera que la flexibilidad para los docentes puede mantenerse, pero debe existir una estructura común sobre qué enseñar y cuánto tiempo dedicar a cada materia.

2. Recuperar las evaluaciones estandarizadas nacionales.

Su argumento es que PISA ofrece una fotografía cada cierto número de años, pero deja largos periodos sin información comparable. Por ello, propone realizar evaluaciones nacionales que permitan detectar problemas y tomar decisiones antes de que llegue la siguiente edición de PISA.

3. Llevar el presupuesto a donde están las necesidades.

Corona plantea invertir en primarias comunitarias y rurales, infraestructura escolar, universidades tecnológicas y programas que permitan mejorar las condiciones de aprendizaje. También considera necesario revisar el destino de las becas y recuperar programas que, desde su perspectiva, habían mostrado resultados positivos, como las escuelas de tiempo completo.

Para el especialista, las becas no son negativas por sí mismas, pero deben responder a las causas concretas del abandono escolar. En educación básica, sostiene, el problema puede estar más relacionado con la distancia de las escuelas que con la falta de dinero; mientras que en educación media superior sí identifica una relación más directa entre necesidad económica y abandono.

“¿Cuántas veces vas a reformar la reforma?”

La conclusión de Corona no apunta a una nueva reforma educativa inmediata, sino a dar estabilidad y construir una estrategia de largo plazo.

“¿Cuántas veces vas a reformar la reforma?”, cuestiona.

Su propuesta es reunir a especialistas y personas capacitadas para replantear el sistema educativo mexicano a partir de los objetivos que tenga el país: qué tipo de inversión busca atraer, qué perfiles profesionales necesita y qué sistema educativo puede llevarlo hacia esas metas.

Para el especialista del IMCO, el presupuesto debe construirse a partir de esos objetivos y la política educativa debe tener continuidad durante 10 o 20 años, en lugar de modificarse constantemente ante cada crítica o resultado adverso.

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