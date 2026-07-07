Aseguran más de una tonelada de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

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Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de mil 187 kilogramos de presunta cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo realizado en coordinación con autoridades federales. La droga fue localizada a bordo de un buque mercante tras labores de inspección y análisis de riesgo.

De acuerdo con el Gobierno federal, el decomiso representa una afectación económica superior a 259 millones de pesos para los grupos delictivos y evitó que más de 2 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

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En el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, personal naval en coordinación con autoridades federales, aseguró más de una tonelada de presunta cocaína durante una inspección a un buque mercante.



Como parte de las labores de vigilancia y protección portuaria,… pic.twitter.com/I9iUj4DZiv — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 7, 2026

Operativo en Lázaro Cárdenas permitió localizar la droga

El aseguramiento fue encabezado por la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas.

Según el comunicado oficial, las autoridades realizaron un análisis de riesgo sobre la embarcación y posteriormente inspeccionaron físicamente los contenedores con apoyo de binomios caninos especializados en detección de narcóticos.

Durante la revisión localizaron 20 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos.

Droga quedó a disposición de la FGR

Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación para determinar el origen y destino de la droga, así como deslindar responsabilidades.

Las autoridades destacaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes de vigilancia en los puertos del país.

Gobierno destaca coordinación entre autoridades

La Marina señaló que este resultado refleja la coordinación entre las autoridades marítimas, aduaneras y de seguridad para fortalecer los controles en los recintos portuarios.

Las operaciones incluyen vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre, con el objetivo de impedir el traslado de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad en los principales puertos nacionales.

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