Académicos cuestiona si las obras del Mundial dejarán beneficios permanentes para la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A unos días del arranque del Mundial, especialistas de la Universidad Iberoamericana cuestionaron si las inversiones y obras realizadas para la justa deportiva dejarán beneficios duraderos para la población o si únicamente servirán para contener temporalmente problemas de movilidad e infraestructura en la Ciudad de México.

Durante un análisis sobre el impacto del torneo, académicos señalaron que algunas de las medidas anunciadas para evitar saturaciones durante los partidos incluyen la reducción de actividades y la suspensión de clases, lo que, advirtieron, no resuelve los problemas estructurales de la capital.

Especialistas dudan del legado del Mundial

Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de la licenciatura en Arquitectura de la Ibero, afirmó que la estrategia parece enfocarse en disminuir la presencia de habitantes en las calles para facilitar la operación de la ciudad durante los encuentros.

“Si la única forma que se está pensando para que funcione el Mundial es mandarnos a nuestras casas, la pregunta sobre el legado ya tiene una primera respuesta: no se resolvió absolutamente nada, se posterga sólo el colapso que venimos viviendo por unos días…”, señaló.

La especialista recordó que las autoridades han anunciado inversiones superiores a los 23 mil millones de pesos y miles de proyectos vinculados con la justa mundialista.

“La pregunta no es cuánto se invirtió, la pregunta es si se está invirtiendo para esos cinco partidos o si se están utilizando esos cinco partidos para acelerar unas transformaciones que la ciudad necesitaba hace décadas”, afirmó.

Derrama económica y empleos, bajo revisión

En el ámbito económico, los especialistas reconocieron que existen estimaciones que proyectan una importante derrama económica.

Según datos citados durante el encuentro, se prevé la llegada de alrededor de 800 mil visitantes y la generación de más de 100 mil empleos temporales.

Sin embargo, el investigador del Departamento de Economía, César Velázquez Guadarrama, consideró que el debate debe centrarse en si esos beneficios compensarán los costos públicos y sociales asociados al evento.

“Creo que la pregunta que nos debemos hacer como sociedad, como país, no es si el Mundial va a traer recursos económicos al país, sino si estos beneficios van a superar los costos. Y aquí la respuesta ya no es tan obvia”, considera.

Alertan por riesgos de explotación infantil

Otro de los temas abordados fue el posible incremento de riesgos sociales relacionados con la llegada masiva de visitantes.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, alertó sobre el riesgo de abuso y explotación sexual infantil durante el torneo.

Además, citó datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que indican que 36% de los casos de turismo sexual detectados en México involucran a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, países que también serán sede del Mundial 2026.

Los especialistas coincidieron en que la organización del torneo debe ir acompañada de transparencia, rendición de cuentas y medidas de protección a los derechos humanos.