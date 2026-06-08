El Mundial se entiende mejor a través de la migración: la historia detrás de cada selección

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Foto: PRH

Detrás de cada selección que disputará el Mundial hay historias de migración, guerras, desplazamientos, mezclas culturales y procesos históricos que pocas veces aparecen en las transmisiones deportivas. Esa es la idea que dio origen a “Peloti y el Mundial” (Alfaguara, 2026), un libro dirigido a públicos jóvenes que busca explicar quiénes son los países que participan en la Copa del Mundo y cómo su historia termina reflejándose también en el terreno de juego.

Para la periodista, coach y académica Mariana Anzorena, una de las autoras del proyecto, el futbol es una puerta de entrada para hablar de temas mucho más amplios que los resultados o las figuras de cada selección.

“Hay como un hilo conductor en todos los países y en todo el libro en general, que es la migración, una constante. Todos somos migrantes en mayor o menor medida. Todos somos hijos, padres, nietos o bisnietos de migrantes y así están construidos los países”, explica.

Anzorena enfatiza que el concepto de país, de Estado-nación, es algo muy nuevo que se inventaron los humanos para tratar de vivir un poco mejor, aunque luego no nos funcione tan bien. “Digamos que no es que Estados Unidos y México estemos divididos así porque así lo quiso Dios. No, es un invento. Las fronteras son un invento y cuando tú entiendes esto, obviamente, se relativiza un poco la violencia y la polarización actual del mundo en el que vivimos“.

La idea del libro surgió cuando confluyeron dos proyectos que avanzaban por separado. Por un lado, la periodista Gina Jaramillo buscaba desarrollar una obra que acercara a niños y adolescentes a la cultura de los países mundialistas. Por otro, Rafael Igartúa, Sebastián Kohan y Daniel González trabajaban desde años atrás en un personaje llamado Peloti, una pelota curiosa que cuestiona el mundo que la rodea.

Contar la historia de los países sin suavizarla

Aunque el libro está pensado para lectores jóvenes, los autores decidieron no evitar temas complejos ni episodios incómodos de la historia de cada nación.

“Vamos a hablar de las cosas como son; aunque nuestra audiencia central son adolescentes, no queremos edulcorar. Los países son como son. Y si es un país que tiene una historia esclavista, pues tiene una historia esclavista y hay que contarla”.

La diferencia, explica, está en la manera de narrar esos procesos. “La contamos con un lenguaje sencillo, la contamos con cierto sarcasmo. Pero sí, tenemos todo el tiempo este ímpetu de despertar la reflexión”.

A lo largo de la obra aparecen referencias a conflictos armados, colonialismo, migración, racismo, desplazamientos forzados y nacionalismos. Temas que, para los autores, ayudan a comprender mejor tanto a las sociedades como a sus selecciones nacionales.

Las fronteras, el futbol y la identidad

Uno de los conceptos que atraviesa el libro es la idea de que las fronteras y los Estados son construcciones históricas relativamente recientes. Para Anzorena, entender ese proceso ayuda a poner en perspectiva muchas de las tensiones que hoy existen en el mundo.

Por lo que los autores consideran que el futbol ofrece múltiples ejemplos de cómo la migración ha enriquecido a distintas selecciones nacionales.

“Tenemos el claro ejemplo de que potencias en el futbol como Francia o Alemania y ahora también España están muy, muy nutridas de la migración. No es posible pensar en la Francia campeona del 98 sin pensar en su migración, sin pensar que la gran estrella histórica de Francia perfectamente pudo haber jugado también por Argelia, que es Zinedine Zidane, o cómo se ha enriquecido el futbol de Alemania a partir de la migración”, cuenta la historia.

Anzorena también recuerda el caso de Curazao, que nunca había ido a un Mundial; éste será el primero, pero lo que resalta es que va a ir prácticamente con una selección conformada por descendientes que nacieron en Europa y que se formaron en las escuelas de futbol europeas, principalmente holandesas y portuguesas.

“También la locura que estamos viendo de las guerras. La locura que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, de Estados Unidos con Irán o Estados Unidos invadiendo Venezuela“.

“Todo eso era para nosotros muy importante mostrarles a los jóvenes, que estas ideas de nacionalismo no sirven para vivir la cotidianeidad, que está muy lindo para ponerte tu camisetita de tu equipo y vivir la emoción del futbol, pero no para vivir nuestra vida cotidiana, porque nos está polarizando y nos está haciendo enfrentarnos más allá de la cancha. Y ojalá los enfrentamientos se queden sólo en el terreno de juego”, reflexiona la autora.

Historias que sorprendieron a los propios autores

La investigación detrás del libro también dejó descubrimientos que sorprendieron al equipo. Uno de los capítulos que más impactó a Anzorena fue el de Colombia.

“Me voló la cabeza el número de desplazados por violencia, que yo creo que México ya debe de estar pegándole por ahí. Más de 7 millones de colombianos, más de 7 millones han tenido que abandonar sus casas por la violencia y las amenazas de los grupos armados”, comparte la autora.

El caso de Argelia también impactó a Mariana, ya que en algún momento fue un ejemplo para el mundo entero, por su batalla de Argel que muchos de los jóvenes revolucionarios de los años 60 y 70 tomaron como ejemplo, además de su cultura que es muy particular.

“Haití y todo el vudú es un mundo. Es un país que no pudo jugar uno solo de los partidos de su eliminatoria en su territorio por la cantidad de violencia que hay ahorita. Tuvieron que jugar todos los partidos, incluso los de locales, fuera de su territorio. Por cierto, el entrenador de Haití nunca ha pisado Haití en su vida. Entonces, datos así, muy interesantes, contiene el libro”, platica la académica.

Una guía para leer el Mundial de otra manera

Además de los textos, el libro incorpora ilustraciones, tablas, espacios para anotaciones y una estructura pensada para acompañar el desarrollo de la Copa del Mundo. La intención es que los lectores puedan consultar cada país conforme avanza el torneo.

“Es como para que tú estés viendo el partido, México-Sudáfrica, y abras el libro y digas, a ver, México, qué onda. ¿Cuál es su complejidad geopolítica, histórica, cultural? Y luego, a ver, Sudáfrica, qué onda”, dice Mariana.

Anzorena aclara que no se trata de una guía deportiva tradicional, porque no te va a decir quiénes son los delanteros de cada país o quiénes son los mejores goleadores. “Peloti y el Mundial” habla de la cultura y la complejidad geopolítica de los países.

“Y, a lo mejor, al ladito tienes también ahí tu álbum Panini y es un complemento, porque el álbum Panini no te va a hablar de la historia y la complejidad geopolítica, pero sí te despierta preguntas que nosotros te respondemos.

A lo mejor te estás preguntando por qué en un país que tú pensabas que era totalmente blanco hay tantos jugadores negros o asiáticos, o por qué ahora en Japón en el álbum Panini aparecen un par de jugadores de color. Entonces, para preguntas abres “Peloti” y puedes entender un poco más”, afirma.

La sorpresa por la recepción de “Peloti”

A pocos meses del Mundial, la autora reconoce que el alcance del proyecto ha superado sus expectativas iniciales. “Estoy muy contenta con lo que Peloti está haciendo. No me imaginaba una recepción así tan poderosa como hemos tenido”.

La respuesta del público, dice, parece confirmar que existe interés por mirar el futbol desde una perspectiva distinta y entender a países como Brasil, que poseen una gran riqueza étnica que se traduce en la calidad de futbol que tiene.

“Teníamos mucha ilusión en que más gente lo lea para que entienda que las fronteras son arbitrarias, que todos somos migrantes, que las purezas, que en realidad nos debilitan y no nos fortalecen, lo que nos fortalece es la mezcla, la migración, y nos fortalecen en el terreno de juego, nos fortalecen en la cancha”, opina la autora.

Además de la edición impresa y digital, “Peloti y el Mundial” cuenta con una versión en audiolibro narrada por los propios autores, un detalle que permite identificar quién escribió cada capítulo.

La obra incluye además un prólogo de Jorge Valdano y un epílogo de Marion Reimers, dos voces que, según Anzorena, enriquecen la conversación sobre el futbol, la cultura y las preguntas que surgen cuando se mira un Mundial más allá de los 90 minutos.

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