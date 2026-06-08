Aurora Phelps, la mujer que seducía, drogaba y robaba a hombres mayores, enfrenta cargos en México y EE. UU.

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Aurora Phelps encontró en las aplicaciones de citas su medio para contactar a hombres mayores con el objetivo de estafarlos al lograr acceso a sus cuentas bancarias o fondos de retiro. Para lograrlo, la mujer de origen estadounidense, que comenzó a operar en México, se valía de drogas para someter a sus víctimas; en algunos casos, los sujetos morían.

Aurora Phelps, la “gotera” estadounidense que operaba en México

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) reveló que Aurora Phelps, quien tendría también nacionalidad mexicana, operó, al menos, entre el 1 de julio de 2021 hasta el 9 de diciembre de 2022. Durante ese tiempo, la mujer de más de 40 años administró drogas a sus víctimas para obtener información y lograr su objetivo.

La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Nevada, afirmó que el primer contacto era a través de las aplicaciones de citas; después, la presentación era en persona.

“Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 9 de diciembre de 2022, Phelps conoció a hombres mayores por medio de sitios web o servicios de citas, y luego los conoció en persona. Parte de su plan era drogar a los hombres para obtener acceso no autorizado y robar dinero de sus cuentas financieras para beneficiarse personalmente a sí misma y a los miembros de su familia”. Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Nevada

Aunque sus principales objetivos eran hombres mayores, el FBI, en un comunicado, habría señalado que también llegó a dirigirse “a personas de todas las edades, así como a mujeres”.

Se cree que Aurora Phelps utilizó otros nombres para dirigirse a los hombres que serían su objetivo. Reportes señalan que también se hacía llamar:

Aurora Velasco

Aurora Flores

Aurora Alvarez

🚨 Warning: Aurora Phelps, the alleged “Black Widow” of dating apps



A 44-year-old dual U.S.-Mexican citizen stands accused of luring older men via dating sites, drugging them, draining their bank accounts, Social Security, and retirement funds — and in some cases, leaving them… pic.twitter.com/2bmeca7nCb — Real Crimes (@Real_Crimes) June 8, 2026

Una de las víctimas de Aurora Phelps fue Robert Erbach, un ciudadano estadounidense con casa en inmediaciones de Guadalajara, Jalisco. Fiel a su modo de operar, el contacto comenzó de manera virtual hasta que, luego de meses, Erbach, de 67 años, la invitó a un evento en Guadalajara en diciembre de 2021.

La aparición de Erbach en diciembre de 2021 fue la última antes de que su cuerpo apareciera, días después, sin vida en una carretera de Guadalajara. Supuestamente, el hombre habría sido víctima de asfixia. Sin embargo, el cuerpo de Erbach no fue identificado de inmediato, lo que dio tiempo a Aurora Phelps de comenzar una operación para poder tener acceso a sus cuentas.

Haciéndose pasar por Robert, Aurora Phelps buscó cambiar la cuenta en la que se depositaba la pensión, sin éxito. Además, con mensajes a la familia de la víctima pedía que lo dejaran de buscar.

Tras las indagatorias, en febrero de 2023, Aurora Phelps fue detenida en Guadalajara, Jalisco, acusada de homicidio.

Según reportes, las autoridades mexicanas autorizaron la extradición de Aurora Phelps a Estados Unidos.

En Las Vegas, Aurora Phelps enfrenta 21 cargos

La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Nevada, confirmó que sobre Aurora Phelps pesan, al menos, 21 cargos. Entre fraude electrónico y secuestro, los señalamientos contra la mujer son:

7 cargos de fraude electrónico

3 cargos de fraude postal

6 cargos de fraude bancario

3 cargos de robo de identidad

2 cargos de secuestro

La fiscalía apunta que, “si es declarada culpable de todos los cargos, Phelps se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua”.

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