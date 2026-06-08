Paro de maestros CNTE: 2.5 millones de alumnos sin clases y tres estados en crisis por bloqueos

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Protesta de la CNTE. Foto: Lizeth Coello

El paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa generando afectaciones en varios estados del país, dejando a 2.5 millones de alumnos sin clases.

En Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, millones de estudiantes permanecen sin clases debido a la suspensión indefinida de actividades por parte de los docentes, quienes mantienen bloqueos en aeropuertos, instalaciones de Petróleos Mexicanos, casetas de peaje y oficinas gubernamentales para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y atención a sus demandas laborales.

Ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal, las movilizaciones se han intensificado y no existe una fecha definida para el regreso a las aulas.

Tercera semana sin clases para 800 mil alumnos en Oaxaca

En Oaxaca, más de 800 mil alumnos de educación básica están sin clases desde hace tres semanas debido al paro nacional al que se adhirieron los maestros integrantes de la sección 22 de la CNTE.

En su tercera semana de acciones, los profesores tomaron nuevamente los accesos al aeropuerto internacional de Oaxaca.

Tras un acuerdo con la administración del aeropuerto, los maestros no instalaron sus campamentos en el acceso principal, para que las autoridades aeroportuarias permitan el acceso a pie a los viajeros.

Otro grupo de maestros reanudó la toma de la Terminal de Abastecimiento y Distribución de PEMEX que abastece decenas de gasolineras ubicadas en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.

También, los maestros de la 22 tomaron la caseta de cobro de Huitzo de la autopista Oaxaca-México, para permitir el paso libre a los usuarios.

La vocería de la CNTE en Oaxaca anunció que hasta el momento las negociaciones con la Federación han sido infructuosas, por lo que no hay fecha para el regreso a clases.

Un millón y medio de estudiantes sin clases en Chiapas; ya van 8 días de paro de la CNTE

Más de un millón y medio de estudiantes en Chiapas se han visto afectados por el paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a ocho días de haber iniciado.

La Coordinadora asegura que de las 19 mil 566 escuelas que hay en Chiapas, más de 18 mil están en paro.

“La movilización de la CNTE sigue y en Chiapas queremos decirles que el 95% de las escuelas están totalmente en paro, y queremos rectificar nuestras demandas y nuestras exigencias de solución; no nos vamos a levantar hasta tanto no obtengamos respuestas concretas de la Presidencia de la República”, Héctor Martínez/integrante de la Dirección Política Estatal.

Este lunes los docentes en Chiapas tomaron de manera indefinida la planta de abastecimiento de Petróleos Mexicanos ubicada al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Esta acción que señalan es para presionar a las autoridades federales para que resuelvan sus peticiones de la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del ISSSTE.

En la ciudad capital ya iniciaron algunas compras de pánico del combustible, pues se prevé que ninguna pipa abastecedora entre o salga de la planta.

Inicia segunda semana de paro magisterial en Zacatecas; más de 2 mil alumnos sin clases

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE Sección 34) y del Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte y la Educación de Zacatecas (SITTEZ) mantienen un paro de labores indefinido, acompañado de la toma de varias oficinas gubernamentales en la capital del estado.

Entre los edificios ocupados se encuentran la Ciudad Administrativa, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y el Congreso del Estado.

Los docentes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el fin del sistema de Afores, un incremento salarial del 100 % y el pago de la prestación conocida como “hora 32” para los maestros de telesecundaria.

El paro, que ya cumple dos semanas, ha afectado directamente a la comunidad estudiantil. Cerca de 3 mil escuelas de educación básica en la entidad se sumaron al movimiento nacional, dejando sin clases a más de 2 mil alumnos sólo en Zacatecas.

Además de la suspensión de actividades escolares, las protestas han provocado constantes afectaciones al tránsito vehicular y cierres en el primer cuadro de la ciudad, así como retrasos en la atención de trámites a la ciudadanía debido al bloqueo de accesos a dependencias gubernamentales.

Hasta el momento, los maestros denunciaron que ninguna autoridad estatal se ha acercado para establecer un diálogo, por lo que anunciaron que las manifestaciones y el paro continuarán de forma indefinida.

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