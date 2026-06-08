Aún no toca tierra, pero ya causa estragos: imágenes de Boris en Chiapas, Oaxaca y Guerrero
La tormenta tropical Boris aún no toca tierra en México, pero su amplia circulación ya provoca afectaciones en distintos puntos del Pacífico mexicano. Videos compartidos por usuarios muestran oleaje elevado, inundaciones, marejadas y lluvias intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados que permanecen bajo vigilancia ante la evolución del sistema.
De acuerdo con los reportes más recientes, Boris se localiza frente a las costas del sur del país y mantiene condiciones peligrosas para las comunidades costeras. Las autoridades han pedido a la población extremar precauciones y evitar acercarse al mar debido al incremento del oleaje y las corrientes de arrastre.
Las imágenes de Boris muestran calles inundadas y olas golpeando la costa
Uno de los puntos más afectados por las lluvias ha sido Acapulco, Guerrero, donde videos difundidos durante las últimas horas muestran severas inundaciones sobre la avenida Costera Miguel Alemán.
Además de Acapulco, en Zihuatanejo también se reporta oleaje elevado y fuertes marejadas. Las condiciones marítimas se han deteriorado conforme Boris avanza frente a las costas del Pacífico mexicano.
Las precipitaciones constantes han provocado importantes encharcamientos en diversos sectores de la zona turística, afectando la circulación vehicular y complicando la movilidad de habitantes y visitantes.
Mientras tanto, en la región de la Costa Chica de Guerrero, localidades como Marquelia reportan fuerte oleaje en playas como La Bocana, donde el mar ha comenzado a avanzar sobre áreas cercanas a la línea de costa.
Turistas ingresan al mar pese a las advertencias
A pesar de las alertas emitidas por autoridades de Protección Civil, algunas grabaciones muestran a visitantes ingresando al agua en la bahía de Santa Lucía, en Acapulco.
Las autoridades han reiterado el llamado a mantenerse alejados del mar debido al riesgo que representan las corrientes, las marejadas y el incremento del oleaje provocado por Boris y el mar de fondo.
El mar se sale de las playas en Oaxaca
Las imágenes más impactantes provienen de la costa de Oaxaca. En sitios como Puerto Escondido, Ventanilla y Lagunas de Chacahua, el oleaje se ha intensificado considerablemente debido a la combinación de la tormenta tropical y el fenómeno conocido como mar de fondo.
Videos grabados en las últimas horas muestran olas de gran tamaño rompiendo con fuerza sobre playas y zonas cercanas a la costa, mientras las lluvias transforman calles con pendiente en auténticas corrientes de agua.
En Lagunas de Chacahua, además del oleaje elevado, se reportan fuertes vientos y lluvia constante, condiciones que mantienen en alerta a las comunidades costeras.
Chiapas también resiente los efectos del sistema
En la costa de Chiapas también comienzan a observarse los efectos de la tormenta. Videos captados en zonas como Playa Grande y Costa Azul, en Pijijiapan, muestran olas de gran tamaño impactando la costa del Pacífico.
El Sistema Estatal de Protección Civil mantiene alertamientos permanentes y ha solicitado a la población y turistas extremar precauciones ante las condiciones marítimas adversas.
Además, la vigilancia meteorológica se ha intensificado debido a que en el Pacífico también se confirmó recientemente la formación de la tormenta tropical Cristina, situación que podría contribuir a incrementar la humedad y las lluvias sobre la región.
La amenaza principal de Boris todavía está por llegar
Aunque el oleaje ya golpea con fuerza diversas playas del Pacífico mexicano, especialistas señalan que la principal amenaza continúa siendo la enorme cantidad de lluvia asociada al sistema.
Los pronósticos prevén acumulados extraordinarios principalmente en Guerrero y Oaxaca, con riesgo elevado de inundaciones repentinas, crecida de ríos y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Al corte más reciente, Boris se ubicaba a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, con vientos sostenidos de aproximadamente 75 kilómetros por hora. Asimismo, se mantienen cierres de puertos y restricciones a la navegación en diversos puntos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán mientras continúa la vigilancia sobre la trayectoria del fenómeno.
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