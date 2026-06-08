Aún no toca tierra, pero ya causa estragos: imágenes de Boris en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Usuarios han captado efectos de Boris en el Pacífico. Fotos: Cuartoscuro

La tormenta tropical Boris aún no toca tierra en México, pero su amplia circulación ya provoca afectaciones en distintos puntos del Pacífico mexicano. Videos compartidos por usuarios muestran oleaje elevado, inundaciones, marejadas y lluvias intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados que permanecen bajo vigilancia ante la evolución del sistema.

De acuerdo con los reportes más recientes, Boris se localiza frente a las costas del sur del país y mantiene condiciones peligrosas para las comunidades costeras. Las autoridades han pedido a la población extremar precauciones y evitar acercarse al mar debido al incremento del oleaje y las corrientes de arrastre.

Las imágenes de Boris muestran calles inundadas y olas golpeando la costa

Uno de los puntos más afectados por las lluvias ha sido Acapulco, Guerrero, donde videos difundidos durante las últimas horas muestran severas inundaciones sobre la avenida Costera Miguel Alemán.

#Reportando 🌀🔴 | ¡Inundación severa afecta la Av. Costera Miguel Alemán en Acapulco! ⛈️🌊



Las lluvias constantes por la Tormenta Tropical Boris ya causan estragos severos en la zona hotelera del puerto, colapsando la circulación vehicular.



🚧 TRAMOS AFECTADOS:



•⁠ ⁠Hotel… pic.twitter.com/BxKLSvZfG5 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026

Además de Acapulco, en Zihuatanejo también se reporta oleaje elevado y fuertes marejadas. Las condiciones marítimas se han deteriorado conforme Boris avanza frente a las costas del Pacífico mexicano.

Las precipitaciones constantes han provocado importantes encharcamientos en diversos sectores de la zona turística, afectando la circulación vehicular y complicando la movilidad de habitantes y visitantes.

Mientras tanto, en la región de la Costa Chica de Guerrero, localidades como Marquelia reportan fuerte oleaje en playas como La Bocana, donde el mar ha comenzado a avanzar sobre áreas cercanas a la línea de costa.

#Reportando 🌀🔴 | El mar de fondo destruye palapas e inunda calles en #Marquelia. 🌊



🌊⛵ Los efectos de la amplia circulación de la #TormentaTropical "Boris" están golpeando la costa de Guerrero, generando un peligroso aumento en el oleaje y el fenómeno de mar de fondo.



🚨… pic.twitter.com/gwGP7GHQL3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026

Turistas ingresan al mar pese a las advertencias

A pesar de las alertas emitidas por autoridades de Protección Civil, algunas grabaciones muestran a visitantes ingresando al agua en la bahía de Santa Lucía, en Acapulco.

Las autoridades han reiterado el llamado a mantenerse alejados del mar debido al riesgo que representan las corrientes, las marejadas y el incremento del oleaje provocado por Boris y el mar de fondo.

✅ #ACAPULCO | TURISTAS SE BAÑAN EN BAHÍA DE SANTA LUCÍA PESE A ALERTAS POR BORIS



⚠️ A pesar de las advertencias oficiales por la tormenta tropical Boris y el mar de fondo activo, varios turistas ingresaron al mar en la bahía de Santa Lucía. Las autoridades han insistido en… pic.twitter.com/6dcLjYzhLS — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) June 8, 2026

El mar se sale de las playas en Oaxaca

Las imágenes más impactantes provienen de la costa de Oaxaca. En sitios como Puerto Escondido, Ventanilla y Lagunas de Chacahua, el oleaje se ha intensificado considerablemente debido a la combinación de la tormenta tropical y el fenómeno conocido como mar de fondo.

FUERTES MAREJADAS EN OAXACA 🇲🇽. En playas como Ventanilla, el oleaje ha aumentado peligrosamente y autoridades piden no ingresar al mar.

Esto debido a la tormenta tropical Boris pic.twitter.com/mKSkjBI1O2 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 8, 2026

Videos grabados en las últimas horas muestran olas de gran tamaño rompiendo con fuerza sobre playas y zonas cercanas a la costa, mientras las lluvias transforman calles con pendiente en auténticas corrientes de agua.

#Reportando 🌀🔴 | ¡Afectaciones en Oaxaca! Lluvias constantes inundan vialidades de Puerto Escondido. ⛈️🌊



🚨 La amplia circulación de "Boris" genera afectaciones severas. Se reportan lluvias fuertes a muy fuertes que han convertido las calles con pendiente de la zona centro en… pic.twitter.com/7E18vGX6s5 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026

En Lagunas de Chacahua, además del oleaje elevado, se reportan fuertes vientos y lluvia constante, condiciones que mantienen en alerta a las comunidades costeras.

#Reportando 🌀🔴 | ¡Fuertes vientos con lluvia constante! Así amaneció Lagunas de Chacahua en Oaxaca. ⛈️



🌀 "Boris" se formó durante esta madrugada como Tormenta Tropical y, aunque su avance sigue siendo lento, su amplia circulación genera lluvias importantes en distintos… pic.twitter.com/PChjnxlo6z — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 8, 2026

Chiapas también resiente los efectos del sistema

En la costa de Chiapas también comienzan a observarse los efectos de la tormenta. Videos captados en zonas como Playa Grande y Costa Azul, en Pijijiapan, muestran olas de gran tamaño impactando la costa del Pacífico.

El Sistema Estatal de Protección Civil mantiene alertamientos permanentes y ha solicitado a la población y turistas extremar precauciones ante las condiciones marítimas adversas.

💥Se han registrado olas gigantes en Playa Grande y Costa Azul, Pijijiapan, en la costa del Pacífico de Chiapas, México.🌊 pic.twitter.com/xgchtQe6Hp — † Rafa Folgado נוֹצְרִי🇪🇸✋️ (@elsoberado) June 8, 2026

Además, la vigilancia meteorológica se ha intensificado debido a que en el Pacífico también se confirmó recientemente la formación de la tormenta tropical Cristina, situación que podría contribuir a incrementar la humedad y las lluvias sobre la región.

La amenaza principal de Boris todavía está por llegar

Aunque el oleaje ya golpea con fuerza diversas playas del Pacífico mexicano, especialistas señalan que la principal amenaza continúa siendo la enorme cantidad de lluvia asociada al sistema.

Los pronósticos prevén acumulados extraordinarios principalmente en Guerrero y Oaxaca, con riesgo elevado de inundaciones repentinas, crecida de ríos y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

#Mar de fondo y lluvias inundan calles y en Salina Cruz, #Oaxaca. pic.twitter.com/Zy9WN5Ht6y — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) June 8, 2026

Al corte más reciente, Boris se ubicaba a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, con vientos sostenidos de aproximadamente 75 kilómetros por hora. Asimismo, se mantienen cierres de puertos y restricciones a la navegación en diversos puntos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán mientras continúa la vigilancia sobre la trayectoria del fenómeno.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.