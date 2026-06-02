Acercamiento a Movimiento Ciudadano busca unidad nacional, no pactos electorales, asegura el PT

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, reconoció que se mantienen conversaciones con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, pero negó que tengan como fin llegar a un acuerdo de carácter político electoral de cara a los comicios del próximo año.

“Nunca nos hemos sentado para que nos ofrezcan nada… sí hay diálogo y nosotros el diálogo que les dijimos es que necesitamos unidad nacional, unidad de la nación frente al injerencismo, que ya está más que obvio de los norteamericanos y que la derecha se presta para eso”

Reginaldo Sandoval / diputado del PT

El legislador del PT agregó que como instituto político tienen la obligación de mantener el diálogo abierto.

“Nosotros somos un partido político, somos una entidad pública, dialogamos con todo mundo, pero nuestras posiciones son muy claras, nuestras posiciones son muy precisas, nosotros somos creadores de la 4T”

Reginaldo Sandoval / diputado del PT

Fiebre mundialista en San Lázaro

En otro tema, el Reginado Sandoval afirmó que la Selección Nacional ganará el Mundial 2026, simple y sencillamente porque “ya hace falta”.

“Yo espero que México llegue hasta la final, me gustaría mucho… yo tengo esperanza que llegue hasta la final, hay que apoyarlos, echarlos para adelante; ya México merece un título del Mundial, ya ganamos en el femenil, ya ganamos en sub 17, en este nunca hemos ganado, ya hace falta uno. Hay que echarle vibra para que gane México”

Reginaldo Sandoval / diputado del PT

Mientras que, para el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, la actualidad del seleccionado nacional es coincidente con la realidad del país, y no augura un buen resultado.

“A mí me gustaría que México fuera campeón, pero en este país en mundial, perdón el fútbol es un negocio por el cual no pasa la calidad del juego, no me tiene muy contento la selección y desgraciadamente pues vamos a tener este gran evento en las peores condiciones de seguridad, de infraestructura y de tranquilidad, México no se preparó ni en lo deportivo, ni en lo político para el mundial”

Rubén Moreira / diputado del PRI

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