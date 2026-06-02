¿Necesitas remodelar? Infonavit dará hasta 160 mil pesos sin hipotecar tu casa; ve requisitos

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Infonavit presta hasta 169 mil pesos para mejorar viviendas. Foto: Cuartoscuro

Las personas trabajadoras que cotizan ante el Infonavit pueden acceder a un crédito de hasta 169 mil pesos para reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin dejar el inmueble como garantía. está dirigido a quienes buscan realizar mejoras como cambio de pisos, remodelación de cocina o baño, impermeabilización, pintura o renovación de jardines.

Este esquema de financiamiento se otorga con respaldo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, por lo que la casa no queda hipotecada. El monto del crédito va desde 10 mil 698 pesos hasta 169 mil 39 pesos, sin rebasar el 90% del ahorro acumulado en dicha subcuenta.

Crédito Infonavit para mejorar tu vivienda sin hipotecarla

El programa permite realizar distintas mejoras en el hogar siempre que no se afecte la estructura de la vivienda. Además, quienes necesiten regularizar una propiedad podrán destinar hasta el 30% del crédito para cubrir gastos notariales relacionados con la obtención del título jurídico.

Las condiciones del financiamiento varían según el monto solicitado:

Hasta 42 mil 794 pesos: tasa fija anual del 10% y plazo de 1 a 5 años.

Más de 42 mil 794 pesos: tasa fija anual del 11% y plazo de 1 a 10 años.

El crédito se otorga de manera individual y la suma de la edad del solicitante más el plazo elegido no debe superar los 70 años en hombres ni los 75 años en mujeres.

¿Quiénes pueden solicitar este crédito del Infonavit?

Para acceder al financiamiento, los interesados deben contar con una relación laboral vigente y estar registrados en una Afore con sus datos biométricos actualizados.

También deberán autorizar la consulta de buró de crédito y no tener un crédito activo con el Instituto al momento de realizar la solicitud. La vivienda donde se realizarán las mejoras debe pertenecer al trabajador, a su cónyuge o concubina(o), hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros, además de ser habitada por quien solicita el apoyo.

Infonavit permite solicitar más de un crédito

El Instituto recordó que actualmente los derechohabientes pueden acceder a más de un financiamiento a lo largo de su vida laboral para comprar vivienda, adquirir terreno, construir, remodelar o incluso pagar una hipoteca bancaria.

Sin embargo, para obtener un nuevo crédito es indispensable que el financiamiento anterior haya sido liquidado sin incumplimientos y que no haya recibido apoyos extraordinarios para cubrir adeudos.

Las personas interesadas pueden consultar el monto disponible y los requisitos específicos a través de Mi Cuenta Infonavit.

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