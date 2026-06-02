Inicia registro a Jóvenes Construyendo el Futuro para recibir 9 mil 582 al mes y Pensión Bienestar para Adultos Mayores de 6 mil 400: ve si aplicas

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Programas federales abrirán registro en junio. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Junio llega con buenas noticias para personas de la tercera edad y jóvenes mexicanos, pues abrió el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro y poder recibir casi 10 mil pesos; mientras que los adultos mayores de nuevo ingreso a la Pensión del Bienestar recibirán su tarjeta y otros más podrán hacer el trámite para ser parte del programa federal.

Abre registro para Jóvenes Construyendo el Futuro

A partir del 1 de junio comenzó el registro para que personas de 18 a 29 años que actualmente no se encuentran estudiando ni trabajando se inscriban a Jóvenes Construyendo el Futuro y reciban, de manera mensual, 9 mil 583 pesos, equivalente a un salario mínimo.

De acuerdo con las autoridades, este periodo de registro será focalizado, es decir, que estará abierto hasta que se alcance la meta nacional. Por ello, es necesario conocer qué municipios son participantes en esta apertura.

Para poder conocer qué municipios participan en este periodo de recepción de solicitudes, las autoridades tienen a disposición un mapa en donde se muestra qué tanto porcentaje lleva el estado para alcanzar la meta nacional, así como en cuántos municipios está abierta la convocatoria.

Los jóvenes interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

Residir en México

No estar estudiando ni trabajando

Adultos mayores recibirán tarjeta y podrán inscribirse a pensión bienestar

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que los adultos mayores que realizaron su registro a la pensión durante el periodo de abril recibirán la tarjeta bancaria durante la semana del 15 al 21 de junio y, con ello, poder tener acceso a los 6 mil 400 pesos bimestrales que contempla el apoyo.

“Les estaremos enviando un mensaje en el teléfono que dejaron de contacto para que se presenten a recoger sus tarjetas para el apoyo del siguiente bimestre. Esto será del 15 al 21 de junio; ahí hay que estar muy atentos al mensaje que les llegue a su teléfono”, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar

Entrega de tarjetas Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ramírez Amaya confirmó también las fechas y horarios en las que se podrán hacer nuevos registros para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. Se harán del 22 al 28 de junio.

“Las personas que aún no se han registrado, que deben registrarse, tendrán abiertos los módulos de lunes a domingo, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para que se registren los que cumplen años después de junio. Y será del 22 al 28 de junio, los nuevos registros”, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar

Registro a pensiones. Foto: Secretaría de Bienestar.

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