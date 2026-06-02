¿Tu recibo de luz llegó más caro de lo normal? Así puedes solicitar revisión a la CFE

Si en los últimos meses notaste que tu recibo de luz aumentó sin una razón clara, no siempre se debe al uso de electrodomésticos o consumo excesivo. En algunos casos, el problema podría estar en el medidor de energía eléctrica, por lo que es posible solicitar una revisión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Cuándo pedir revisión de tu medidor?

Antes de solicitar apoyo, es importante considerar que un alto consumo puede estar relacionado con:

Uso constante de aire acondicionado o calefacción

Mayor número de aparatos conectados

Cambios en hábitos de consumo

Sin embargo, si el incremento es inusual o no corresponde a tu consumo habitual, podrías solicitar una inspección del medidor para descartar fallas.

¿Cómo solicitar la revisión a la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece distintos canales para pedir la verificación de tu medidor:

Portal de internet oficial de la CFE

Línea telefónica 071 (disponible 24/7)

(disponible 24/7) Centros de Atención a Clientes

El proceso permite generar un reporte y dar seguimiento por los mismos medios.

¿Tiene costo la revisión?

Sin costo: si se detecta que el medidor presenta una falla

si se detecta que el medidor presenta una falla Con costo: si el medidor funciona correctamente, se aplicará un cargo por verificación conforme a las tarifas vigentes

¿Cómo identificar a personal oficial de la CFE?

Para evitar fraudes o extorsiones, verifica que el personal cumpla con lo siguiente:

Portar credencial oficial vigente con fotografía

Usar uniforme institucional

Proporcionar tu número de servicio o número de orden

Tienes derecho a solicitar identificación e incluso tomar fotografía como respaldo.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emite una serie de medidas preventivas:

No realices pagos en efectivo en tu domicilio Verifica cualquier aviso llamando al 071 Confirma órdenes de servicio antes de permitir el acceso Reporta cualquier intento de extorsión en oficinas o ante autoridades

Consideraciones al solicitar el servicio

Proporciona datos correctos y completos para agilizar el proceso

para agilizar el proceso Puedes dar seguimiento a tu solicitud en los canales oficiales

Tus datos personales están protegidos conforme al aviso de privacidad

¿Qué hacer si el problema persiste?

Si tras la revisión continúas detectando cobros elevados, puedes solicitar una aclaración formal del recibo, donde la CFE revisará el historial de consumo y el funcionamiento del servicio.

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