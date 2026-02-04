Actualizan tarifas de licencias en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Costo de licencia de conducir es más caro en 2026. Foto: Cuartoscuro

Desde el 1 de febrero, los costos de la licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) registraron un ajuste derivado del incremento anual en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El aumento corresponde al 3.69%, cifra determinada conforme a la actualización oficial de la UMA, indicador económico que se utiliza en México como referencia para el cálculo de multas, derechos y trámites gubernamentales (sustituyendo al salario mínimo para evitar distorsiones relacionadas con negociaciones laborales). La actualización se realiza cada año y está a cargo del Inegi.

Nuevos costos de licencia en la CDMX

Estos son los precios vigentes para tramitar la licencia de conducir en la CDMX:

Licencia Permanente Tipo A: mil 500 pesos

Licencia Tipo A (vigencia 3 años): mil 142 pesos

Licencia Tipo A1 para motociclistas (vigencia 3 años): 572 pesos

Tarifas actualizadas de licencia en el Edomex

En el Estado de México, los costos varían según la vigencia elegida para la licencia de automovilista:

1 año: 777 pesos

2 años: mil 40 pesos

3 años: mil 390 pesos

4 años: mil 848 pesos

Duplicado o reposición: 525 pesos

Requisitos para tramitar la licencia en 2026

CDMX

Quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducir en la CDMX deberán presentar:

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses

Línea de captura pagada

Cuenta Llave CDMX, obligatoria para gestionar la cita

Cita impresa generada en el portal de SEMOVI

Examen de conocimientos, únicamente para quienes tramitan por primera vez

Edomex

Para el trámite en el Edomex, se requiere:

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Aprobación del examen de conocimientos (sólo nuevos conductores)

Comprobante de pago emitido en el Portal de Servicios al Contribuyente

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

Las autoridades recomiendan verificar la documentación antes de acudir a realizar el trámite, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el proceso.

