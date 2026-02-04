Actualizan tarifas de licencias en CDMX y Edomex
Desde el 1 de febrero, los costos de la licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) registraron un ajuste derivado del incremento anual en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El aumento corresponde al 3.69%, cifra determinada conforme a la actualización oficial de la UMA, indicador económico que se utiliza en México como referencia para el cálculo de multas, derechos y trámites gubernamentales (sustituyendo al salario mínimo para evitar distorsiones relacionadas con negociaciones laborales). La actualización se realiza cada año y está a cargo del Inegi.
Nuevos costos de licencia en la CDMX
Estos son los precios vigentes para tramitar la licencia de conducir en la CDMX:
- Licencia Permanente Tipo A: mil 500 pesos
- Licencia Tipo A (vigencia 3 años): mil 142 pesos
- Licencia Tipo A1 para motociclistas (vigencia 3 años): 572 pesos
Tarifas actualizadas de licencia en el Edomex
En el Estado de México, los costos varían según la vigencia elegida para la licencia de automovilista:
- 1 año: 777 pesos
- 2 años: mil 40 pesos
- 3 años: mil 390 pesos
- 4 años: mil 848 pesos
- Duplicado o reposición: 525 pesos
Requisitos para tramitar la licencia en 2026
CDMX
Quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducir en la CDMX deberán presentar:
- Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses
- Línea de captura pagada
- Cuenta Llave CDMX, obligatoria para gestionar la cita
- Cita impresa generada en el portal de SEMOVI
- Examen de conocimientos, únicamente para quienes tramitan por primera vez
Edomex
Para el trámite en el Edomex, se requiere:
- Acta de nacimiento
- CURP actualizada
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
- Aprobación del examen de conocimientos (sólo nuevos conductores)
- Comprobante de pago emitido en el Portal de Servicios al Contribuyente
- Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)
Las autoridades recomiendan verificar la documentación antes de acudir a realizar el trámite, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el proceso.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.