Actualizan tarifas de licencias en CDMX y Edomex

Costo de licencia de conducir es más caro en 2026.
Foto: Cuartoscuro

Desde el 1 de febrero, los costos de la licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) registraron un ajuste derivado del incremento anual en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El aumento corresponde al 3.69%, cifra determinada conforme a la actualización oficial de la UMA, indicador económico que se utiliza en México como referencia para el cálculo de multas, derechos y trámites gubernamentales (sustituyendo al salario mínimo para evitar distorsiones relacionadas con negociaciones laborales). La actualización se realiza cada año y está a cargo del Inegi.

Nuevos costos de licencia en la CDMX

Estos son los precios vigentes para tramitar la licencia de conducir en la CDMX:

  • Licencia Permanente Tipo A: mil 500 pesos
  • Licencia Tipo A (vigencia 3 años): mil 142 pesos
  • Licencia Tipo A1 para motociclistas (vigencia 3 años): 572 pesos

Tarifas actualizadas de licencia en el Edomex

En el Estado de México, los costos varían según la vigencia elegida para la licencia de automovilista:

  • 1 año: 777 pesos
  • 2 años: mil 40 pesos
  • 3 años: mil 390 pesos
  • 4 años: mil 848 pesos
  • Duplicado o reposición: 525 pesos

Requisitos para tramitar la licencia en 2026

CDMX

Quienes deseen obtener o renovar su licencia de conducir en la CDMX deberán presentar:

  • Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar)
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses
  • Línea de captura pagada
  • Cuenta Llave CDMX, obligatoria para gestionar la cita
  • Cita impresa generada en el portal de SEMOVI
  • Examen de conocimientos, únicamente para quienes tramitan por primera vez

Edomex

Para el trámite en el Edomex, se requiere:

  • Acta de nacimiento
  • CURP actualizada
  • Identificación oficial con fotografía
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
  • Aprobación del examen de conocimientos (sólo nuevos conductores)
  • Comprobante de pago emitido en el Portal de Servicios al Contribuyente
  • Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

Las autoridades recomiendan verificar la documentación antes de acudir a realizar el trámite, ya que cualquier inconsistencia puede retrasar el proceso.

