Administrador de la DEA, Terry Cole, acusa vínculo entre cárteles y Gobierno de México: “Son lo mismo”

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Terry Cole: Gobierno de México y cárteles “son lo mismo”. Foto: AFP/Cuartoscuro

El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles mexicanos y el Gobierno de México, al señalar que ambos representan una de las principales prioridades para la agencia estadounidense en su estrategia contra el narcotráfico.

Durante una sesión en la que abordó las acciones de la DEA contra las organizaciones criminales, el funcionario afirmó que la agencia mantiene como prioridad el combate a los grupos delictivos y a quienes, aseguró, facilitan sus operaciones.

Terry Cole asegura que la DEA combate la relación entre cárteles y Gobierno de México

En su intervención, Terry Cole sostuvo que la DEA mantiene el foco en las estructuras criminales y en la presunta relación que, dijo, existe con autoridades mexicanas.

“Esto incluye la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, declaró.

El administrador agregó que la estrategia de la agencia estadounidense también contempla acciones contra quienes colaboran con las organizaciones criminales, incluyendo distribuidores, facilitadores y operadores financieros.

“En la DEA, la aplicación de la ley es nuestra base. Ponemos todo el poder de esta agencia en la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

No es la primera vez que Terry Cole lanza señalamientos

Las declaraciones se suman a otros posicionamientos realizados por Terry Cole desde que asumió la dirección de la DEA. En mayo de 2026, durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, el funcionario advirtió que la investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sería apenas el inicio de una ofensiva contra políticos mexicanos que, según dijo, colaboren con organizaciones criminales. En esa ocasión sostuvo que la agencia continuaría con las investigaciones.

“No nos detendremos”, afirmó entonces.

🚨Terry Cole, jefe de la DEA, advirtió ante el Congreso de EEUU que la acusación contra Rubén Rocha Moya es solo el inicio de una ofensiva contra políticos mexicanos que cooperen con cárteles.



"No nos detendremos", sentenció el funcionario norteamericano. pic.twitter.com/AXIyUx80Iu — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

La DEA mantiene a los cárteles mexicanos como su principal objetivo

El pasado 24 de junio, Terry Cole reiteró que el combate al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa siendo la principal prioridad de la DEA debido al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante ese mensaje señaló que esa droga representa una amenaza sin precedentes para ese país.

“We are hunting the foreign terrorists responsible… We are all gas, no brakes…” @DEAHQ Administrator Terry Cole declares that going after the Sinaloa and CJNG cartels is priority number #1 for the agency as those drug cartels continue to move #fentanyl into and across the U.S. pic.twitter.com/M4fLVhmsjt — Ali Bradley (@AliBradleyTV) June 25, 2026

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”, expresó.

Las nuevas declaraciones refuerzan la postura que la administración de Terry Cole ha mantenido en los últimos meses respecto al combate contra el narcotráfico y las organizaciones criminales mexicanas.

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