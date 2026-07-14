¿Tienes dinero en tu Subcuenta de Infonavit? Así puedes retirarlo

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Así puedes retirar el dinero de tu Subcuenta de Infonavit. Foto: Getty/Cuartoscuro

Miles de trabajadores en México tienen recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, un ahorro que se forma con las aportaciones que realizan los patrones y que puede utilizarse para comprar una casa, construir, remodelar, pagar una hipoteca o complementar la pensión al momento del retiro.

Sin embargo, si ya te pensionaste y cumples con ciertos requisitos, también puedes solicitar la devolución de ese dinero, ya sea directamente ante el Infonavit o mediante tu Afore, dependiendo del régimen de pensión que te corresponda. En Uno TV te explicamos quiénes pueden retirarlo y cómo hacerlo.

¿Qué debes saber sobre el retiro de tu ahorro del Infonavit?

Para solicitar la devolución de los recursos es necesario contar con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS, ya sea por:

Vejez

Cesantía en edad avanzada

Invalidez

Incapacidad permanente parcial o total igual o mayor al 50%

El ahorro se integra por las aportaciones que realizaron tus empleadores durante tu vida laboral y puede estar distribuido en distintos fondos:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Dependiendo de cuándo comenzaste a cotizar ante el IMSS, tu pensión se regirá por la Ley 73 o la Ley 97, y eso determinará la forma en que podrás recuperar tu dinero.

Así puedes retirar el dinero de tu Subcuenta. Foto: Infonavit

¿Qué pasa si mi pensión corresponde a la Ley 73?

Si te pensionaste bajo la Ley 73, puedes recuperar el dinero en una sola exhibición.

Tienes dos opciones:

Solicitar la devolución mediante tu Afore , que entregará los recursos de las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 , mientras que el Fondo de Ahorro 1972-1992 deberá reclamarse directamente ante el Infonavit .

, que entregará los recursos de las , mientras que el deberá reclamarse directamente ante el . O bien, realizar todo el trámite directamente en el Infonavit, donde podrás recibir, en un solo proceso, los recursos disponibles del Fondo de Ahorro 72-92, Subcuenta 92, Subcuenta 97, además de los rendimientos generados y, en su caso, los recursos de Solo Infonavit.

Para realizar el trámite debes cumplir, entre otros requisitos, con:

Tener saldo disponible

Contar con resolución de pensión del IMSS

No tener un crédito vigente con Infonavit

Estar registrado en una Afore

Presentar una cuenta bancaria con CLABE a tu nombre

El trámite puede realizarse de manera presencial mediante cita o en línea desde Mi Cuenta Infonavit, siempre que cuentes con e.firma vigente.

Así puedes retirar el dinero de tu Subcuenta. Foto: Infonavit

Si mi pensión es por la Ley 97, ¿cómo obtengo mi dinero?

En el caso de quienes se pensionan bajo la Ley 97, el procedimiento es distinto.

Los recursos acumulados en las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 no se entregan directamente, sino que deben incorporarse al saldo de tu Afore, ya que forman parte del cálculo de tu pensión mensual.

No obstante, si además cuentas con recursos del Fondo de Ahorro 1972-1992 o de Solo Infonavit, esos sí deberán solicitarse directamente ante el Infonavit.

Así puedes retirar el dinero de tu Subcuenta. Foto: Infonavit

¿Los beneficiarios también pueden reclamar este dinero?

Sí. En caso de fallecimiento del titular, los beneficiarios también pueden solicitar la devolución del ahorro. Para el Fondo de Ahorro 1972-1992 será necesario contar con una resolución judicial o laudo que los reconozca como beneficiarios.

Así puedes retirar el dinero de tu Subcuenta. Foto: Infonavit

En el caso de las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997, si el beneficiario ya está reconocido por el IMSS, podrá realizar el trámite sin necesidad de acudir a un tribunal laboral. En otros casos, será necesario presentar una resolución judicial que acredite el derecho a recibir esos recursos.

¿Cómo saber si tienes dinero disponible?

Antes de iniciar cualquier trámite, el Infonavit recomienda verificar si cuentas con ahorro disponible y confirmar bajo qué régimen de pensión te encuentras, ya que de ello dependerá el procedimiento para recuperar tus recursos.

Si cumples con los requisitos, podrás solicitar la devolución de tu ahorro y disponer del dinero acumulado durante tu vida laboral.