Cómo sacar el dinero de tu Infonavit en efectivo si ya te pensionaste

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Infonavit permite retirar el dinero de la Subcuenta de Vivienda. Foto: Cuartoscuro

Miles de trabajadores en México desconocen que, al momento de pensionarse, pueden recuperar el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, siempre que cumplan con determinados requisitos establecidos por el Instituto.

El recurso proviene de las aportaciones que realizaron los empleadores durante la vida laboral del trabajador y, en algunos casos, puede representar una cantidad importante de dinero que nunca fue utilizada para adquirir una vivienda.

Si ya cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es posible iniciar el trámite para solicitar la devolución de ese ahorro, siempre que cumplas con las condiciones previstas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

¿Quién puede retirar el dinero de su Subcuenta de Vivienda del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, pueden solicitar el retiro de su ahorro las personas que ya cuentan con una resolución de pensión emitida por el IMSS bajo alguno de los siguientes supuestos:

Pensión por vejez

Pensión por cesantía en edad avanzada

Pensión por invalidez

Incapacidad permanente total o parcial igual o mayor al 50%

La resolución emitida por el IMSS es uno de los documentos indispensables para comenzar el trámite de devolución del ahorro.

¿Qué dinero devuelve el Infonavit?

El monto que puede recuperar un trabajador corresponde a las aportaciones que realizaron sus patrones a lo largo de su vida laboral y que quedaron depositadas en la Subcuenta de Vivienda.

Dependiendo de los años en que cotizó, el ahorro puede encontrarse en uno o varios de estos conceptos:

Fondo de Ahorro 1972-1992, integrado por las aportaciones realizadas entre mayo de 1972 y febrero de 1992

Subcuenta de Vivienda 1992, que incluye las aportaciones efectuadas de marzo de 1992 a junio de 1997

Subcuenta de Vivienda 1997, donde se acumulan los recursos generados desde julio de 1997 y hasta la fecha

Una persona puede tener recursos en uno, dos o incluso en los tres fondos, dependiendo del tiempo durante el cual cotizó ante el IMSS y recibió aportaciones al Infonavit.

¿Qué régimen del IMSS te corresponde?

El procedimiento para recuperar el ahorro también depende del régimen bajo el cual se determinó la pensión.

Ley del Seguro Social de 1973

Corresponde a quienes comenzaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Si dejaron de trabajar antes de esa fecha, su pensión se determina bajo la Ley 73. En cambio, quienes continuaron cotizando después del 1 de julio de 1997 pueden elegir entre pensionarse por la Ley 73 o la Ley 97, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Ley del Seguro Social de 1997

Aplica para las personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, quienes se pensionan conforme al régimen vigente de la Ley 97.

El Infonavit señala que, si el trabajador tiene la posibilidad de elegir entre ambos regímenes, deberá hacerlo antes de iniciar el trámite de pensión, ya que esto influirá en la forma en que recibirá los recursos de su Subcuenta de Vivienda.

¿Cómo hacer el trámite para retirar el dinero del Infonavit?

El trámite puede iniciarse una vez que el trabajador cuenta con la Resolución de Pensión del IMSS y verifica el régimen que le corresponde.

Posteriormente deberá ingresar al portal del Infonavit para revisar si tiene saldo disponible y seguir el procedimiento de devolución de recursos, el cual puede variar dependiendo del tipo de ahorro acumulado y del régimen bajo el que se otorgó la pensión.

En algunos casos, el Instituto solicitará documentación adicional para validar la identidad del beneficiario y acreditar su derecho sobre los recursos.

¿Qué pasa si nunca usaste tu crédito Infonavit?

Aunque un trabajador nunca haya solicitado un crédito para comprar una vivienda, eso no significa que haya perdido las aportaciones realizadas por sus patrones.

El dinero acumulado permanece en la Subcuenta de Vivienda y, cuando el trabajador cumple con los requisitos para pensionarse, puede solicitar su devolución conforme a la legislación que le corresponda.

Por ello, especialistas recomiendan revisar el saldo disponible antes de concluir el proceso de retiro, ya que muchas personas desconocen que cuentan con recursos acumulados durante años de vida laboral.

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