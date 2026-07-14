¿Ya sabes cuántos puntos tienes en Infonavit? Así puedes consultarlos

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Foto: Cuartoscuro

Si estás pensando en comprar una casa, adquirir un terreno o remodelar tu vivienda, el primer paso es revisar cuántos puntos de Infonavit tienes acumulados.

Esta consulta es gratuita, se realiza en línea y te permite saber si ya cumples con los requisitos para solicitar un crédito Infonavit, además de conocer el monto aproximado al que podrías acceder.

La consulta puede hacerse desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a internet a través de Mi Cuenta Infonavit, la plataforma oficial del instituto.

¿Cómo consultar tus puntos de Infonavit?

Para conocer tu puntaje de Infonavit, sólo debes seguir estos pasos:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit

Inicia sesión con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña

y contraseña Si aún no tienes una cuenta, regístrate con tu CURP, RFC, correo electrónico y número telefónico

Selecciona la opción “Tramitar mi crédito” o entra al apartado de “Precalificación”

o entra al apartado de El sistema mostrará automáticamente cuántos puntos de Infonavit tienes, si ya puedes solicitar un crédito y el monto estimado disponible

¿Cómo calcula Infonavit los puntos?

El Infonavit toma en cuenta distintos factores para determinar el puntaje de cada trabajador. Entre ellos se encuentran:

Edad

Salario diario integrado

Ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda

en la Subcuenta de Vivienda Bimestres cotizados de forma continua

de forma continua Información de la empresa donde trabajas

donde trabajas Historial crediticio, con base en la consulta al Buró de Crédito

Estos elementos pueden modificar tu puntaje con el paso del tiempo, especialmente si continúas cotizando ante el IMSS, incrementa tu ahorro o cambian tus condiciones laborales.

¿Por qué es importante revisar tus puntos de Infonavit?

Consultar periódicamente tus puntos de Infonavit te ayudará a conocer si ya eres elegible para solicitar un crédito para vivienda, comprar un terreno o realizar mejoras en tu hogar.

Además, revisar tu precalificación te permite planear con mayor certeza la compra de una vivienda y conocer con anticipación el financiamiento al que podrías acceder cuando cumplas con los requisitos establecidos por el instituto.

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