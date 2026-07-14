Gobierno informa reducción del 48% en homicidios dolosos

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Reducción de 48% en homicidios dolosos. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos disminuyeron 48% a un año y nueve meses del inicio de su administración. De acuerdo con datos presentados durante la conferencia mañanera, el promedio diario pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que equivale a 41 asesinatos menos cada día.

“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%; eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La mandataria atribuyó la reducción a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades.

“Es una estrategia que está dando resultados, y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión y para eso se trabaja todos los días; ése es el mensaje a las y los mexicanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Homicidios dolosos registran su nivel más bajo en 11 años

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que el promedio diario de junio de 2026 es el más bajo para ese mes desde 2015. Además, el primer semestre de 2026 registró un promedio de 49.7 homicidios diarios.

Según las cifras oficiales, ocho estados concentraron el 54% de los homicidios dolosos en el primer semestre del año:

Guanajuato , 8.8%

, 8.8% Baja California , 8.1%

, 8.1% Chihuahua , 7.8%

, 7.8% Sinaloa , 7%

, 7% Estado de México , 5.9%

, 5.9% Guerrero , 5.6%

, 5.6% Morelos , 5.5%

, 5.5% Veracruz, 5%

También destacó que 29 entidades redujeron su promedio diario de homicidios respecto al mismo periodo de 2025, con los mayores descensos en San Luis Potosí (-81.7%), Zacatecas (-61.8%), Quintana Roo (-60.1%), Nayarit (-59.1%), Guanajuato (-50.9%) y Nuevo León (-50.6%).

Más de 59 mil detenidos y 31 mil armas aseguradas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

Además, las autoridades reportaron:

31 mil armas de fuego aseguradas

aseguradas Casi 500 toneladas de drogas decomisadas

decomisadas Más de 5 millones de pastillas de fentanilo aseguradas

aseguradas 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de producción de metanfetamina desmantelados

y áreas de producción de metanfetamina desmantelados Mil 674 personas detenidas por el delito de extorsión en el marco de la estrategia nacional contra ese ilícito

Gobierno destaca atención a las causas de la violencia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que mediante el eje de Atención a las Causas se han otorgado 7.3 millones de servicios y trámites.

También destacó la creación de mil 788 Comités de Jóvenes por la Transformación, la realización de jornadas y festivales por la paz, la entrega de 3.4 millones de artículos mediante el Tianguis del Bienestar y el intercambio voluntario de 11 mil 684 armas de fuego y 12 mil 124 juguetes bélicos por materiales didácticos.

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