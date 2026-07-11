Aduanas de México recuerda qué artículos deben declararse al ingresar al país

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Aduanas de México. Foto: Cuartoscuro.

Quienes viajan o regresan a México deben conocer las reglas de Aduanas sobre los bienes que ingresan al país, ya que algunos artículos, entre ellos computadoras y otros equipos electrónicos, pueden requerir ser declarados ante la autoridad para cumplir con la normativa vigente y evitar contratiempos durante la revisión en aeropuertos, puertos o cruces fronterizos.

Bienvenido a México.



Antes de tu llegada infórmate sobre el procedimiento aduanero y prepárate con anticipación.



Recuerda que nuestro personal en las aduanas esta para apoyarte, y guiarte en todo momento. #ANAM, siempre contigo. pic.twitter.com/e64qXJclc5 — Aduanas de México (@AduanasMx) July 10, 2026

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) recordó que los pasajeros deben revisar qué mercancías forman parte de su equipaje personal, cuáles están contempladas dentro de la franquicia y cuáles deben ser declaradas al momento de ingresar al territorio nacional.

¿Estás por viajar a México?



Antes de cerrar tu maleta, consulta la información sobre equipaje y franquicia para conocer las disposiciones aplicables y hacer tu ingreso más sencillo y sin preocupaciones.



Infórmate y viaja sin complicaciones:https://t.co/IiYYhDn0Ox pic.twitter.com/D4coX0UVPz — Aduanas de México (@AduanasMx) July 4, 2026

México está listo para recibirte.



Antes de tu llegada, revisa los artículos que tienes permitidos como parte de tu equipaje y franquicia sin pagar impuestos adicionales.



Más información: https://t.co/UgFw4JIBHn



Recuerda que puedes ingresar bienes con un valor total de hasta… pic.twitter.com/T0dT9Bbgme — Aduanas de México (@AduanasMx) July 3, 2026

El objetivo de estas disposiciones es que los viajeros conozcan las obligaciones que aplican antes de cruzar los filtros aduaneros y, en caso de exceder los límites establecidos o transportar mercancías sujetas a declaración, realicen el procedimiento correspondiente.

¿Qué debes declarar en Aduanas al ingresar a México?

De acuerdo con la ANAM, los pasajeros deben declarar los bienes que no formen parte de su equipaje personal o aquellos cuyo valor exceda la franquicia autorizada.

También es importante revisar si los artículos transportados están sujetos a regulaciones o restricciones, ya que, dependiendo del tipo de mercancía, pueden requerir documentación adicional para su ingreso al país.

La autoridad aduanera recomienda responder de manera veraz al mecanismo de selección y presentar la declaración cuando corresponda.

¿Las computadoras deben declararse?

Entre las dudas más frecuentes de los viajeros se encuentra el ingreso de computadoras y otros dispositivos electrónicos.

La ANAM señala que los pasajeros pueden ingresar los artículos considerados como parte de su equipaje personal conforme a las disposiciones aplicables. Sin embargo, cuando se transporten equipos adicionales o mercancías que no entren en esa categoría o que excedan los montos permitidos, será necesario realizar la declaración correspondiente y, en su caso, cubrir las contribuciones que procedan.

Antes de viajar, la autoridad recomienda revisar la lista vigente de artículos permitidos como equipaje personal para confirmar qué dispositivos pueden ingresar sin generar un trámite adicional.

¿Qué pasa si excedes la franquicia?

Cuando el valor de las mercancías supera la franquicia permitida, los pasajeros pueden realizar el pago de las contribuciones por el excedente para importar legalmente los bienes.

La ANAM indica que este procedimiento permite regularizar la introducción de mercancías cuyo valor rebasa el monto autorizado para los viajeros.

Para ello, el pasajero debe presentar la declaración correspondiente y efectuar el pago conforme a las disposiciones vigentes.

Recomendaciones de Aduanas para los viajeros

La autoridad aduanera recomienda a quienes ingresen a México:

Revisar previamente qué artículos forman parte del equipaje personal.

Verificar el monto de la franquicia aplicable según el tipo de viaje.

Declarar las mercancías cuando exista obligación de hacerlo.

Conservar comprobantes o facturas de los bienes cuando sea necesario.

Consultar la información oficial antes de viajar para conocer las disposiciones vigentes.

La ANAM también recuerda que las reglas aduaneras aplican tanto para quienes llegan al país por vía aérea como para quienes ingresan por carretera o por vía marítima.

¿Dónde consultar la información oficial?

Los viajeros pueden consultar la información actualizada directamente en los canales oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde se publican recordatorios sobre equipaje personal, declaración de mercancías, franquicias y pago de contribuciones por excedentes.

Además, la autoridad mantiene disponible la información relacionada con el procedimiento para el pago de contribuciones cuando el valor de las mercancías rebasa la franquicia autorizada, así como materiales informativos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras antes de ingresar a México.

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