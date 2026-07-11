Profeco alerta por posible fuga de combustible en estos autos; verifica si tienes uno

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Autos podrían tener una fuga de combustible cerca del radiador: Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para propietarios de 96 vehículos Chevrolet Corvette Z06 y ZR1, modelos 2023 a 2026, debido a un posible riesgo de fuga de combustible durante el proceso de carga de gasolina.

El problema fue detectado junto con General Motors, que ya inició un llamado a revisión para corregir la falla sin costo para los propietarios.

🚨 Alerta Rápida🚨



La @Profeco, en coordinación con @GeneralMotorsMx GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. detectó que en 96 unidades del modelo CORVETTE Z06/ZR1 2023 a 2026 existe la posibilidad de que en las unidades equipadas con radiador y ventilador ubicadas en el… pic.twitter.com/WZS5nZym4J — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) July 11, 2026

Fuga de combustible aumenta riesgo de incidentes

La falla afecta a algunos Corvette Z06 y ZR1, modelos 2023 a 2026, equipados con un radiador y ventilador en el costado izquierdo.

De acuerdo con la alerta, si durante la carga de gasolina se derrama combustible, este podría llegar hasta el radiador, evaporarse y desplazarse hacia el compartimiento del motor, lo que aumenta el riesgo de un incidente.

Para solucionarlo, los distribuidores instalarán un nuevo marco de sellado en el tubo de llenado de combustible, sin costo para el dueño del vehículo.

¿Qué modelos entran en el llamado a revisión?

La campaña incluye:

Chevrolet Corvette Z06 modelos 2023, 2024, 2025 y 2026 .

modelos . Chevrolet Corvette ZR1 modelos 2025 y 2026.

En total, el llamado aplica para 96 unidades.

¿Qué debes hacer si tu auto está incluido?

Si tu auto corresponde a alguno de estos modelos, lo mejor es contactar a un distribuidor autorizado de General Motors para programar la revisión.

La reparación será gratuita y consiste en sustituir una pieza del sistema de carga de combustible para eliminar el riesgo detectado.

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