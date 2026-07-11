Ayotzinapa: CNDH es un brazo político; no ofrece garantías de una investigación independiente e imparcial

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Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de la organización civil Fundar, cuestionó la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Ayotzinapa y aseguró que el organismo adoptó una postura política que contradice su función de proteger a las víctimas.

Durante una entrevista con José Cárdenas, Guerrero afirmó que el documento resulta ofensivo para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, ya que, dijo, descarta la responsabilidad institucional del Ejército pese a que existen militares procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada relacionados con el caso.

El coordinador de Derechos Humanos de Fundar sostuvo que la postura de la CNDH “no se sostiene” y representa una contradicción con el mandato de un organismo público de derechos humanos.

Según explicó, una de las principales demandas de las familias de los 43 normalistas ha sido esclarecer la actuación del Ejército, no solamente por su presencia durante la noche de los hechos, sino también por la presunta obstaculización de las investigaciones, la entrega incompleta de información, el falseo de declaraciones y la falta de documentación.

Guerrero señaló que las víctimas no fueron informadas previamente sobre los argumentos expuestos por la CNDH para sostener que el Ejército no intervino en los hechos.

Mediante la #Recomendación 208VG/2026, acreditamos violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en… pic.twitter.com/smlzBhJZ3v — CNDH en México (@CNDH) July 9, 2026

Acusa una postura política de la CNDH

Durante la entrevista, Humberto Guerrero afirmó que la CNDH se ha asumido como una institución que defiende al Estado en lugar de las víctimas, situación que calificó como una contradicción con su naturaleza.

Incluso, aseguró que la narrativa de la recomendación es similar a la expuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en un libro publicado al final de su sexenio.

También se consideró grave que el documento, de casi mil páginas, cuestione el trabajo de organizaciones civiles, organismos internacionales e instituciones que, afirmó, participaron en los esfuerzos por esclarecer el caso Ayotzinapa.

Advierte impacto para familias de personas desaparecidas

Para Guerrero, el mensaje que envía la CNDH a las más de 120 mil familias de personas desaparecidas en México es que no pueden contar con el organismo como una instancia independiente de defensa de los derechos humanos.

Añadió que no existe un recurso legal para impugnar la recomendación de la CNDH, aunque indicó que las familias de los 43 estudiantes fijarán una postura pública sobre el documento.

Finalmente, expresó preocupación porque, a su juicio, la recomendación coincide con una discusión jurídica abierta recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre mecanismos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, y sostuvo que la CNDH no ofrece condiciones para garantizar una investigación independiente e imparcial.

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