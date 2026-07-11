UNAM entrega resultados preliminares de la necropsia del tigre Kenzo

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Informe identifica otras lesiones en el tigre de Bengala. FOTO: Ilustrativa

La UNAM entregó a la Profepa el informe macroscópico preliminar de la necropsia realizada al tigre de Bengala Kenzo, que murió durante un operativo de captura el pasado 2 de julio en Tepetlaoxtoc, Estado de México. El documento detalla la causa del fallecimiento y las principales lesiones identificadas en el ejemplar.

El reporte concluye que el tigre de Bengala murió por broncoaspiración de sangre, provocada por hemorragias ocasionadas tras el impacto de un proyectil en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho.

Según la descripción de la UNAM, la lesión penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayectoria atravesando el paladar blando.

El estudio fue elaborado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y forma parte del análisis post-mortem. La institución aún deberá entregar un diagnóstico definitivo con un estudio histopatológico que permitirá conocer con mayor detalle las lesiones detectadas.

De acuerdo con el informe recibido por la Profepa, Kenzo era un macho de aproximadamente dos años de edad, con un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 236 centímetros, medida desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola.

Informe identifica otras lesiones en el tigre de Bengala

El informe también documenta otras heridas presentes en el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego. Además, menciona una marca correspondiente al microchip de identificación y una herida longitudinal lacerante de 11 centímetros en la cola.

La UNAM informó que el diagnóstico final incluirá un examen histopatológico que permitirá analizar las lesiones a nivel microscópico. Ese estudio será entregado una vez que se reanuden las actividades en la universidad.

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