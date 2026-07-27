Adultos mayores y herencias, entre los principales blancos del llamado Cártel del Despojo

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Foto: Getty Images

Los casos registrados en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos denunciaron una presunta red dedicada al despojo de viviendas, y el de Carlota, la mujer adulta mayor involucrada en una disputa por un inmueble en Chalco, Estado de México, volvieron a colocar en la conversación pública el llamado Cártel del Despojo.

Aunque ese nombre no corresponde a una organización criminal reconocida oficialmente por el Gobierno federal, se utiliza para describir redes que presuntamente buscan apropiarse de casas y terrenos mediante fraude documental, irregularidades en trámites legales y, en algunos casos, la ocupación física de los inmuebles mientras avanzan los procesos judiciales.

El concepto comenzó a difundirse a partir de las investigaciones realizadas en Oaxaca, donde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició procesos penales por delitos patrimoniales relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares. Posteriormente, autoridades y medios utilizaron la misma denominación para referirse a esquemas similares detectados en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Puebla, aunque ello no significa que todos los casos formen parte de una misma estructura.

Las investigaciones muestran que estas redes presuntamente involucran a particulares y, dependiendo de cada expediente, a abogados, notarios, gestores y servidores públicos que facilitan la apropiación de inmuebles mediante la manipulación de documentos y trámites registrales.

¿Qué es el Cártel del Despojo?

El llamado Cártel del Despojo hace referencia a redes que buscan apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles utilizando documentos falsificados, procedimientos legales simulados y, en algunos casos, la presunta participación de funcionarios públicos.

A diferencia de una invasión física de una propiedad, el esquema pretende crear una apariencia de legalidad mediante escrituras, poderes notariales, contratos o resoluciones judiciales que posteriormente son utilizadas para modificar el historial registral del inmueble.

Las investigaciones abiertas por las autoridades incluyen delitos como falsificación de documentos, uso de documentos falsos y otros ilícitos patrimoniales, dependiendo de las pruebas reunidas en cada carpeta de investigación.

Caso en la Del Valle reaviva denuncias por presunto despojo de viviendas

El despojo de viviendas volvió a la conversación pública tras las denuncias de vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, quienes señalaron la presunta operación de una red dedicada a apropiarse de inmuebles.

Según los habitantes, el 21 de julio tres mujeres ingresaron a una vivienda en Cerrada Matías Romero 18, donde presuntamente cambiaron cerraduras y colocaron nuevas chapas. Aunque las autoridades trasladaron a las partes al Ministerio Público, los vecinos aseguraron que dos personas permanecen dentro del inmueble, lo que derivó en bloqueos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene una carpeta de investigación abierta desde el 21 de julio, revisa las grabaciones de cámaras de vigilancia y la documentación relacionada con el caso, además de dar seguimiento a denuncias previas vinculadas con el inmueble.

¿Cómo opera el Cártel del Despojo?

Las investigaciones ministeriales han identificado un patrón de actuación que suele repetirse en distintos casos.

El primer paso consiste en localizar inmuebles que presentan condiciones de vulnerabilidad para sus propietarios. Entre ellos destacan viviendas abandonadas, casas deshabitadas durante largos periodos, terrenos sin ocupación, propiedades cuyos dueños viven fuera del estado o del país, inmuebles heredados cuya sucesión no ha concluido y viviendas pertenecientes a personas adultas mayores.

Una vez identificado el inmueble, quienes participan en estas operaciones elaboran documentación falsa para aparentar una compraventa o una transferencia de propiedad.

Entre los documentos que han sido detectados en diversas investigaciones se encuentran:

Escrituras falsas

Poderes notariales apócrifos

Contratos de compraventa simulados

Identificaciones alteradas

Documentos sucesorios manipulados

Posteriormente pueden simular procedimientos legales como juicios civiles, cesiones de derechos inexistentes o embargos ficticios con el objetivo de obtener resoluciones que respalden el cambio de propietario.

Uno de los momentos más importantes del esquema consiste en lograr que la documentación quede inscrita en el Registro Público de la Propiedad o sea protocolizada mediante instrumentos notariales.

Cuando esto ocurre, el propietario legítimo puede verse obligado a iniciar procedimientos judiciales para intentar recuperar su patrimonio.

En algunos expedientes también existen denuncias relacionadas con intentos de ocupación del inmueble mediante supuestas órdenes judiciales, amenazas o la presencia de grupos de personas que buscan desalojar a los habitantes.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Las autoridades señalan que cualquier propietario puede convertirse en víctima; sin embargo, existen perfiles que aparecen con mayor frecuencia en las investigaciones.

Entre ellos se encuentran:

Adultos mayores que viven solos

Personas con juicios sucesorios inconclusos

Mexicanos que residen en el extranjero y mantienen viviendas desocupadas

Propietarios de terrenos ubicados en zonas con alta plusvalía

Familias cuyos inmuebles permanecen cerrados durante largos periodos

La ausencia del propietario o la falta de actualización de la documentación facilita que las irregularidades permanezcan sin detectarse durante meses o incluso años.

¿Quiénes participan en estas investigaciones?

Las fiscalías han señalado que no existe un perfil único de los presuntos involucrados.

Dependiendo de cada carpeta de investigación, las autoridades han indagado la posible participación de:

Particulares

Abogados

Gestores

Notarios

Falsificadores de documentos

Servidores públicos

Funcionarios de registros públicos

La participación de cualquiera de estos perfiles depende de cada caso y corresponde a las autoridades acreditar las responsabilidades penales mediante las investigaciones correspondientes.

¿Qué delitos se investigan?

Aunque el nombre Cártel del Despojo se utiliza de forma pública, no existe un grupo delictivo con esa denominación.

Las investigaciones pueden incluir conductas como:

Despojo

Fraude

Falsificación de documentos

Uso de documentos falsos

Ejercicio ilícito del servicio público

Asociación delictuosa

Delitos por hechos de corrupción

Delincuencia organizada, cuando la legislación aplicable lo permite

Cada carpeta de investigación determina los delitos que pueden imputarse conforme a las pruebas reunidas por las autoridades.

¿Cómo proteger el patrimonio?

Especialistas en materia inmobiliaria y autoridades recomiendan mantener actualizada toda la documentación relacionada con los inmuebles y revisar periódicamente la situación registral de cada propiedad.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Concluir oportunamente los juicios sucesorios

oportunamente los sucesorios Mantener actualizadas las escrituras

Verificar periódicamente la información del inmueble en el Registro Público de la Propiedad

Evitar otorgar poderes notariales sin asesoría jurídica

Denunciar cualquier intento de ocupación o modificación irregular de la propiedad

Las investigaciones realizadas en distintas entidades muestran que el despojo inmobiliario puede afectar a cualquier propietario cuando existen condiciones que facilitan la manipulación de documentos o la falta de vigilancia sobre los inmuebles.

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