México registra 257 homicidios en cuarta semana de julio; Chihuahua encabezó cifras

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Foto: Especial / Archivo

Durante la cuarta semana de julio de 2026, México registró 257 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Chihuahua encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 29 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 115 homicidios en el país: 34 casos el viernes 24 de julio, 37 el sábado 25 y 44 el domingo 26.

La SSPC registró 257 asesinatos entre el lunes 20 de julio y el domingo 26 de julio de 2026, lo que representa una reducción de 10.45% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 287.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Chihuahua: 29

Homicidios por día y estados con más denuncias

20 de julio: 29

Chihuahua: 6

Baja California: 4

Sinaloa: 1

21 de julio: 21

Guerrero: 3

Guanajuato: 2

Sinaloa: 1

22 de julio: 54

Chihuahua: 14

Sinaloa: 7

Guanajuato: 4

23 de julio: 38

Sinaloa: 7

Guanajuato: 3

Baja California: 3

24 de julio: 34

Baja California: 5

Jalisco: 4

Sinaloa: 3

25 de julio: 37

Chihuahua: 4

Ciudad de México: 4

Baja California: 3

26 de julio: 44

Chihuahua: 5

Ciudad de México: 4

Baja California: 3

Total en la semana: 257

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 40 mil 896 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de julio, Sinaloa suma 87 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC, lo que la convierte en la entidad con mayor número en el mes, hasta el momento.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Los estados que concentran el mayor número de casos de homicidios hasta el domingo 26 de julio son los siguientes:

Sinaloa: 87

Chihuahua: 86

Baja California: 81

Guanajuato: 76

Estado de México: 63

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 9 mil 872 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 867, seguido por Chihuahua con 761 y Baja California con 756.

Guanajuato: 867

Chihuahua: 761

Baja California: 756

Sinaloa: 719

Estado de México: 596

Morelos: 539

Guerrero: 528

Veracruz: 494

Michoacán: 469

Oaxaca: 460

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 37

Baja California Sur: 34

San Luis Potosí: 26

Durango: 22

Yucatán: 17

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