¿Qué sigue tras la polémica por el examen? UNAM detalla próximos pasos mientras se alistan protestas

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UNAM. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó los pasos a seguir para esclarecer las posibles anomalías en el examen de admisión a licenciatura, toda vez que los aspirantes que no alcanzaron un lugar alistan movilizaciones.

Durante el examen de admisión para el Ciclo Escolar 2026-2027, realizado por primera vez en línea, se detectó una cantidad anómala de resultados que superaron los 90 puntos.

El alto puntaje de los aspirantes contrastó con los resultados de los años anteriores, lo que despertó inmediatas sospechas. Especialistas plantearon un posible uso de IA durante el examen de admisión de la UNAM.

#PortadaGaceta En la UNAM se toman medidas:



Una comisión técnica de expertas y expertos universitarios revisará el informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura > https://t.co/Bu1fILkpXw



Se suspenden provisionalmente las inscripciones para el primer ingreso a… pic.twitter.com/nfOasTUOuZ — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Inscripciones, suspendidas en la UNAM

La universidad indicó en un comunicado que está suspendida la entrega de documentos e inscripciones para el ciclo escolar 2026/2027 de los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura que iniciaba este 27 de julio.

El proceso quedará suspendido hasta que la nueva Comisión Técnica revise el concurso de selección de ingreso a la licenciatura.

“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.”

Por otra parte, sigue vigente el ingreso de alumnos egresados del bachillerato universitario que tienen Pase Reglamentado.

Dicho sector deberá esperar a que reanude el proceso de inscripción e inicien las actividades académicas, cuyas fechas dará a conocer la universidad.

La UNAM informará en sus canales oficiales sobre las acciones a realizar sobre el ingreso al ciclo escolar.

UNAM creará comisión para revisar el examen de admisión

En otro comunicado, la UNAM precisó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección.

Se integrará la Comisión Técnica con expertos universitarios que “revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección”.

De esa forma, atenderán los factores “que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes”.

La Universidad destacó que atienden a los aspirantes no seleccionados que solicitaron la revisión de su examen, así como a quienes cancelaron su participación.

Aspirantes marcharán este lunes

Mientras tanto, aspirantes de la UNAM contemplan una marcha para este lunes 27 de julio, donde exigirán transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura y la aplicación de exámenes presenciales.

La marcha saldrá desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y desde la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús, a las 11:00 horas. El destino será la Biblioteca Central de la UNAM.

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