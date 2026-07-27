Muertes por pirotecnia: estas son las reglas y castigos por su uso en México

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26 personas resultaron heridas en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Las constantes muertes y accidentes por explosiones de pirotecnia vuelven a poner el foco sobre la regulación de estos productos en México, donde la Defensa es la principal instancia encargada de regular su uso. Las penas por violar el reglamento alcanzan hasta los 30 años de prisión en los casos más graves.

Los casos que encienden las alertas

El 15 de mayo, una mujer murió y al menos 26 resultaron heridas por una explosión de un “torito” en las fiestas patronales de Amatitlán, Jalisco.

Dicho incidente ocurrió en la plaza principal, cuando un “torito” de pirotecnia lanzó una chispa o buscapié que alcanzó un puesto de comida donde había un cilindro de gas LP, provocando el estallido.

Asimismo, el 26 de junio, al menos una decena de personas, incluidos menores de edad, sufrieron heridas por una explosión en Zapopan, Jalisco.

Como en el caso anterior, una chispa alcanzó la pirotecnia que estaba resguardada junto a la estructura principal de un castillito en las fiestas patronales de la localidad de San Juan de Ocotán.

El caso más reciente de accidentes por pirotecnia

El incidente más reciente ocurrió el 25 de julio, cuando cuatro personas murieron y al menos 35 quedaron lesionadas en Cocula, Guerrero, después de que se registrara una explosión de pirotecnia durante una celebración religiosa en la comunidad de Real del Limón.

Las autoridades indicaron que la explosión sucedió cuando un buscapiés se desprendió de un torito.

Estos casos resaltan la relevancia de la regulación de la pirotecnia en México, la cual establece sanciones administrativas y penales por incumplir las condiciones generales de fabricación, almacenamiento y uso.

¿Cómo están regulados los fuegos artificiales?

La fabricación de artículos de pirotecnia requiere la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien es el principal regulador de dicha actividad.

En cambio, Protección Civil interviene con:

Atención de emergencias

Inspecciones de riesgo

Medidas de seguridad

Programas internos

Asimismo, los municipios regulan:

Horarios de venta

Licencias de funcionamiento

Protección Civil local

Permisos para festividades

Uso de suelo

Condiciones de seguridad en talleres

Los fabricantes sólo pueden elaborar fuegos artificiales cuando tienen los permisos otorgados por Defensa, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los permisos son para:

Fabricar

Almacenar

Comercializar

Transportar

Importar

Exportar

El reglamento de dicha ley establece que los fabricantes deben tener talleres o fábricas con medidas de seguridad y en una ubicación adecuada.

Además, el almacenamiento de explosivos o pirotecnia debe ser en instalaciones autorizadas, como polvorines o almacenes, conforme a las medidas de seguridad.

De igual forma, la ley señala que la Defensa autoriza y supervisa las rutas, vehículos, cantidades y condiciones de traslado de la pirotecnia.

Venta de fuegos artificiales

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la venta de pirotecnia sólo puede realizarse con permisos, en establecimientos autorizados y cumpliendo medidas de seguridad.

Además, su utilización en espectáculos y otras actividades reguladas requiere los permisos correspondientes de la Defensa.

Sanciones y penas

Principales sanciones administrativas

Fabricar explosivos o artificios pirotécnicos incumpliendo condiciones del permiso: suspensión del permiso

o artificios pirotécnicos incumpliendo condiciones del permiso: suspensión del permiso Reincidir o incumplir gravemente condiciones de fabricación , almacenamiento, venta o transporte: cancelación del permiso

, almacenamiento, venta o transporte: cancelación del permiso Almacenar explosivos o pirotecnia en lugares no autorizados o con riesgo: aseguramiento del material

en lugares no autorizados o con riesgo: aseguramiento del material Operar taller, fábrica, polvorín o punto de venta sin autorización e incumpliendo seguridad: posible clausura del establecimiento

Transportar explosivos sin autorización o incumplimiento permiso: aseguramiento de material y suspensión o cancelación del permiso

o incumplimiento permiso: aseguramiento de material y suspensión o cancelación del permiso Vender artificios pirotécnicos sin permiso o a personas no autorizadas: clausura, aseguramiento y posible cancelación de permiso

Penas de prisión

Operar talleres, fábricas o almacenes incumpliendo las condiciones previstas:

Un mes a 2 años (supuesto general) o 15 a 30 años (artefactos explosivos improvisados)

Multa de 2 a 100 UMA (supuesto general) o de 300 a mil UMA (artefactos explosivos improvisados)

Almacenar ilegalmente, transportar sin permiso o vender explosivos sin autorización:

Un mes a dos años

Multa de 2 a 100 UMA

Fabricar, comercializar, transferir, transportar o usar artefactos explosivos improvisados:

15 a 30 años

Multa de 300 a mil UMA

Enviar explosivos o materiales explosivos por correo:

3 a 5 años

100 a 500 UMA

Transportar explosivos como empresa no autorizada:

Un mes a dos años

2 a 100 UMA

Las penas varían según el supuesto específico previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No toda infracción relacionada con la pirotecnia constituye un delito ni todas las conductas tienen la misma sanción.

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