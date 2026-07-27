Muertes por pirotecnia: estas son las reglas y castigos por su uso en México
Las constantes muertes y accidentes por explosiones de pirotecnia vuelven a poner el foco sobre la regulación de estos productos en México, donde la Defensa es la principal instancia encargada de regular su uso. Las penas por violar el reglamento alcanzan hasta los 30 años de prisión en los casos más graves.
Los casos que encienden las alertas
El 15 de mayo, una mujer murió y al menos 26 resultaron heridas por una explosión de un “torito” en las fiestas patronales de Amatitlán, Jalisco.
Dicho incidente ocurrió en la plaza principal, cuando un “torito” de pirotecnia lanzó una chispa o buscapié que alcanzó un puesto de comida donde había un cilindro de gas LP, provocando el estallido.
Asimismo, el 26 de junio, al menos una decena de personas, incluidos menores de edad, sufrieron heridas por una explosión en Zapopan, Jalisco.
Como en el caso anterior, una chispa alcanzó la pirotecnia que estaba resguardada junto a la estructura principal de un castillito en las fiestas patronales de la localidad de San Juan de Ocotán.
El caso más reciente de accidentes por pirotecnia
El incidente más reciente ocurrió el 25 de julio, cuando cuatro personas murieron y al menos 35 quedaron lesionadas en Cocula, Guerrero, después de que se registrara una explosión de pirotecnia durante una celebración religiosa en la comunidad de Real del Limón.
Las autoridades indicaron que la explosión sucedió cuando un buscapiés se desprendió de un torito.
Estos casos resaltan la relevancia de la regulación de la pirotecnia en México, la cual establece sanciones administrativas y penales por incumplir las condiciones generales de fabricación, almacenamiento y uso.
¿Cómo están regulados los fuegos artificiales?
La fabricación de artículos de pirotecnia requiere la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien es el principal regulador de dicha actividad.
En cambio, Protección Civil interviene con:
- Atención de emergencias
- Inspecciones de riesgo
- Medidas de seguridad
- Programas internos
Asimismo, los municipios regulan:
- Horarios de venta
- Licencias de funcionamiento
- Protección Civil local
- Permisos para festividades
- Uso de suelo
Condiciones de seguridad en talleres
Los fabricantes sólo pueden elaborar fuegos artificiales cuando tienen los permisos otorgados por Defensa, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los permisos son para:
- Fabricar
- Almacenar
- Comercializar
- Transportar
- Importar
- Exportar
El reglamento de dicha ley establece que los fabricantes deben tener talleres o fábricas con medidas de seguridad y en una ubicación adecuada.
Además, el almacenamiento de explosivos o pirotecnia debe ser en instalaciones autorizadas, como polvorines o almacenes, conforme a las medidas de seguridad.
De igual forma, la ley señala que la Defensa autoriza y supervisa las rutas, vehículos, cantidades y condiciones de traslado de la pirotecnia.
Venta de fuegos artificiales
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la venta de pirotecnia sólo puede realizarse con permisos, en establecimientos autorizados y cumpliendo medidas de seguridad.
Además, su utilización en espectáculos y otras actividades reguladas requiere los permisos correspondientes de la Defensa.
Sanciones y penas
Principales sanciones administrativas
- Fabricar explosivos o artificios pirotécnicos incumpliendo condiciones del permiso: suspensión del permiso
- Reincidir o incumplir gravemente condiciones de fabricación, almacenamiento, venta o transporte: cancelación del permiso
- Almacenar explosivos o pirotecnia en lugares no autorizados o con riesgo: aseguramiento del material
- Operar taller, fábrica, polvorín o punto de venta sin autorización e incumpliendo seguridad: posible clausura del establecimiento
- Transportar explosivos sin autorización o incumplimiento permiso: aseguramiento de material y suspensión o cancelación del permiso
- Vender artificios pirotécnicos sin permiso o a personas no autorizadas: clausura, aseguramiento y posible cancelación de permiso
Penas de prisión
Operar talleres, fábricas o almacenes incumpliendo las condiciones previstas:
- Un mes a 2 años (supuesto general) o 15 a 30 años (artefactos explosivos improvisados)
- Multa de 2 a 100 UMA (supuesto general) o de 300 a mil UMA (artefactos explosivos improvisados)
Almacenar ilegalmente, transportar sin permiso o vender explosivos sin autorización:
- Un mes a dos años
- Multa de 2 a 100 UMA
Fabricar, comercializar, transferir, transportar o usar artefactos explosivos improvisados:
- 15 a 30 años
- Multa de 300 a mil UMA
Enviar explosivos o materiales explosivos por correo:
- 3 a 5 años
- 100 a 500 UMA
Transportar explosivos como empresa no autorizada:
- Un mes a dos años
- 2 a 100 UMA
Las penas varían según el supuesto específico previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. No toda infracción relacionada con la pirotecnia constituye un delito ni todas las conductas tienen la misma sanción.
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