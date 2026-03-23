Aeropuerto Internacional de Cancún se consolida como referente clave en México

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Aeropuerto Internacional de Cancún. Foto: AFP.

El Aeropuerto Internacional de Cancún figura entre las principales terminales aéreas de México por el volumen de pasajeros que moviliza y la conectividad que mantiene con destinos nacionales e internacionales.

Esta terminal, considerada la puerta de entrada para millones de turistas que cada año visitan Quintana Roo, concentra el mayor número de llegadas internacionales, lo que la posiciona como un punto estratégico por su conexión con Estados Unidos, Europa y América Latina, además de desempeñar un papel clave a nivel nacional, especialmente en la región sureste del país.

Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más importantes de México

Este aeropuerto es considerado uno de los más importantes del país por su papel en la operación aérea y turística de México. Su relevancia se explica por varios factores:

Infraestructura y capacidad operativa

Participación en el turismo nacional e internacional

Conectividad aérea estratégica

Operación de aerolíneas internacionales

Impacto económico regional

Estos elementos lo posicionan como una de las principales infraestructuras aeroportuarias del país en términos de operación, alcance internacional y contribución al turismo.

Tan solo en 2025, se colocó como una de las terminales con mayor movimiento de pasajeros, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El ranking de afluencia de pasajeros se integra de la siguiente manera:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): 44.6 millones de pasajeros

Aeropuerto Internacional de Cancún: 29.4 millones de pasajeros

29.4 millones de pasajeros Aeropuerto Internacional de Guadalajara: 18.7 millones de pasajeros

Foto: Fátima Vázquez.

Foto: Fátima Vázquez.

Récord de operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún

En el presente año, el aeropuerto registró un récord de 740 operaciones aéreas en un solo día, lo que refleja el incremento sostenido en la demanda de vuelos y la capacidad operativa de la terminal para atender un alto flujo de aeronaves.

En una de las jornadas recientes, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) reportó 579 operaciones aéreas, distribuidas en 291 llegadas —216 internacionales y el resto nacionales—, así como 288 salidas, de las cuales 213 fueron internacionales.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Cancún

La terminal concentra operaciones de aerolíneas nacionales e internacionales que enlazan a México con América, Europa y otras regiones del mundo. Operan diversas compañías, entre ellas:

Aeroméxico

Air Canada

Air Europa

Air France

Alaska Airlines

American Airlines

Avianca

British Airways

Copa Airlines

Delta Air Lines

Eurowings

Magnicharters

Southwest Airlines

TUI Airways

Turkish Airlines

United Airlines

Virgin Atlantic

Viva Aerobús

Volaris

WestJet

World2Fly

Destinos internacionales del Aeropuerto Internacional de Cancún

Además, se mantiene como uno de los principales puntos de conexión aérea de México al enlazar a viajeros con una amplia red de destinos internacionales alrededor del mundo.

Desde este aeropuerto es posible volar de manera directa a ciudades como:

Atlanta

Baltimore

Bogotá

Buenos Aires

Chicago

Cleveland

Detroit

Edmonton

Estambul

Frankfurt

Houston

Indianápolis

Kansas City

La Habana

Lima

Lisboa

Londres

Los Ángeles

Madrid

Medellín

Miami

Minneapolis

Montreal

Nueva York

Orlando

Ottawa

Panamá

París

Philadelphia

Phoenix

Punta Cana

Quebec

San Francisco

San José (Costa Rica)

Santiago de Chile

Toronto

Vancouver

Varsovia

Washington

Esta conectividad posiciona a Cancún como un nodo estratégico para la movilidad internacional, al facilitar el flujo constante de pasajeros entre distintos continentes.

Aeropuerto Internacional de Cancún, preparado para la Copa Mundial de Futbol 2026

Para este 2026, el Aeropuerto Internacional de Cancún se alista de cara a la Copa Mundial de Futbol.

Recientemente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la conectividad con la que cuenta, con vuelos directos hacia las 16 sedes donde se disputarán los partidos del torneo, lo que permitirá concentrar flujos de pasajeros internacionales.

Sobre el proyecto de remodelación y ampliación de la Terminal 1 del aeropuerto, infraestructura que dejó de operar tras el impacto del huracán Wilma en 2005 y que cerró de manera definitiva en 2018, indicó que se prevé que vuelva a entrar en operación durante el segundo semestre del 2026.

Señaló que la obra inició en 2024 y forma parte de las inversiones del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que también incluye la segunda etapa de la Terminal 4.

Foto: Fátima Vázquez.

Foto: Fátima Vázquez.

Foto: Fátima Vázquez.

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