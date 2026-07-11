Agrupamiento “Yumare” recibe reconocimiento de Sheinbaum por su labor en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum reconoce al agrupamiento “Yumare” por apoyar a Venezuela. Foto: Uno TV

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un reconocimiento al agrupamiento “Yumare”, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que participó en las labores de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Durante la ceremonia, destacó que la misión reflejó “la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás”.

El acto se realizó en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio, en Zumpango, Estado de México, donde la mandataria entregó condecoraciones a los integrantes del contingente y recibió una distinción enviada por el Gobierno venezolano.

Sheinbaum destaca solidaridad de las Fuerzas Armadas

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas aseguró que la participación del agrupamiento mexicano mostró el compromiso humanitario del país con otras naciones.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista”, expresó Sheinbaum al agradecer el trabajo realizado por militares y binomios caninos durante la emergencia.

Añadió que la misión también envió un mensaje de cooperación internacional y solidaridad entre pueblos.

¿Qué hizo el agrupamiento “Yumare” en Venezuela?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el agrupamiento estuvo integrado por 264 elementos y 18 binomios canófilos.

Durante las labores de emergencia lograron:

Rescatar a 2 personas con vida .

. Rescatar a 2 canes .

. Recuperar 92 cuerpos .

. Brindar 2 mil 59 consultas médicas.

Además, destacó que México ha enviado ayuda humanitaria en 98 ocasiones a 30 países desde 1996.

Sheinbaum reconoce al agrupamiento “Yumare” por apoyar a Venezuela. Foto: Uno TV

Venezuela entrega máxima condecoración a Claudia Sheinbaum

Como parte del acto, el comandante del agrupamiento entregó a la presidenta una carta enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en la que agradeció el apoyo brindado por México tras los sismos.

Junto con la misiva, el Gobierno venezolano otorgó a Sheinbaum la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”, el máximo reconocimiento que ese país concede por acciones de asistencia y ayuda humanitaria.

México también envió ayuda médica, alimentos y equipo

La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, agradeció el respaldo del Gobierno mexicano, al señalar que la ayuda llegó durante las primeras horas posteriores al desastre.

Entre los apoyos enviados destacan:

Más de 70 toneladas de ayuda humanitaria , entre despensas, herramientas e insumos, transportadas mediante ocho vuelos y dos buques.

, entre despensas, herramientas e insumos, transportadas mediante ocho vuelos y dos buques. 13 toneladas de medicamentos y la realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano.

y la realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano. Ocho plantas de luz industriales para apoyar las labores en las zonas afectadas.

Asimismo, Sheinbaum informó que Venezuela entregó al Ejército Mexicano una cachorra pastor belga de seis meses llamada “Laika”, que será entrenada para tareas de búsqueda y rescate, mientras que dos integrantes de Protección Civil de ese país acudirán a México junto con los canes “Sol” y “Sara” para recibir capacitación especializada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.