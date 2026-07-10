¿Por qué México no tiene relaciones diplomáticas con Perú?

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México y Perú, distanciados. Foto: Getty

México y Perú mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde noviembre de 2025, aunque el conflicto comenzó tres años antes, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

La ruptura se produjo después de que el gobierno mexicano concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, decisión que Lima calificó como una intromisión en sus asuntos internos.

Este 10 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México tiene la intención de restablecer la relación, mientras que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, también expresó su disposición para retomarla.

📄Comunicado Oficial 040-25: El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos.



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¿Por qué se rompieron las relaciones entre México y Perú?

La tensión entre ambos países comenzó el 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso peruano antes de enfrentar una votación para destituirlo.

Tras ese episodio:

Castillo fue detenido y posteriormente condenado.

México sostuvo que el exmandatario fue encarcelado de manera injusta.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos de Castillo.

La relación bilateral continuó deteriorándose hasta que, en noviembre de 2025, el gobierno peruano rompió formalmente los vínculos diplomáticos tras confirmarse que Betssy Chávez había recibido asilo en la embajada de México en Lima.

Perú consideró esa decisión como una violación a los principios de no intervención y respeto a la soberanía, mientras que México defendió el otorgamiento del asilo político.

Sheinbaum y Keiko Fujimori buscan retomar la relación

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que México nunca decidió romper la relación diplomática.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar”, declaró.

Por su parte, la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, señaló que existe “toda la intención” de restablecer las relaciones diplomáticas una vez que asuma el cargo el próximo 28 de julio de 2026.

¿Qué sigue entre México y Perú?

Aunque las relaciones diplomáticas siguen suspendidas, ambos gobiernos han manifestado públicamente su interés por reanudarlas.

De concretarse los contactos entre las cancillerías después de la toma de posesión de Keiko Fujimori, ambos países podrían iniciar un proceso para normalizar su relación tras casi nueve meses de ruptura diplomática.

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