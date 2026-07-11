IPN convoca a mesas de diálogo para buscar solución al paro estudiantil

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Siguen en parto algunos planteles del IPN. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a la comunidad estudiantil de las unidades académicas que permanecen en suspensión de actividades a participar en las Mesas de Diálogo con la Comunidad Estudiantil, que se instalarán el próximo martes 14 de julio de 2026.

En el encuentro también participarán representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría Académica del IPN, con el objetivo de construir acuerdos que permitan atender el conflicto y avanzar hacia el restablecimiento de las clases.

La instalación de las mesas se realizará a las 12:00 horas en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” (Cuadrilátero).

IPN y SEP buscan acuerdos para reanudar las actividades académicas

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por el Instituto, las Mesas de Diálogo buscan abrir un espacio institucional de comunicación, escucha activa y construcción de consensos entre estudiantes y autoridades.

Entre los objetivos planteados destacan:

Escuchar directamente las inquietudes y propuestas de la comunidad estudiantil.

Analizar alternativas de solución a los temas planteados.

Construir acuerdos viables y verificables.

Fortalecer la comunicación entre estudiantes, autoridades del IPN y la SEP .

. Crear mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Generar condiciones para reanudar las actividades académicas.

Realizar el mayor esfuerzo para rescatar el semestre y proteger las trayectorias escolares.

¿Bajo qué principios se desarrollarán las mesas de diálogo?

El IPN informó que las reuniones se llevarán a cabo bajo principios como el respeto a la dignidad de las personas, la escucha activa, la libertad de expresión, la buena fe, la transparencia, la corresponsabilidad y la construcción de consensos.

Además, señaló que la participación de la SEP servirá para acompañar el proceso de diálogo dentro del ámbito de sus atribuciones, mientras que la Secretaría Académica atenderá los temas relacionados con la continuidad de las actividades escolares y las estrategias para rescatar el semestre.

El Instituto aclaró que la instalación de estas mesas no implica que alguna de las partes renuncie a sus planteamientos, sino que representa la voluntad institucional de privilegiar el diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones duraderas al conflicto.

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